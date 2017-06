Von Catharina Oblasser

Lienz – In Lienz werden zwei Unterkünfte für Flüchtlinge geschlossen, dafür sperrt eine neue auf. Nicht mehr benutzt wird der einstige Gasthof Neuwirt, in dem etwa 25 Personen untergebracht sind. Ebenfalls zusperren wird der Nebenbau des Sporthotels. Dort leben rund 30 Menschen. Alle Asylwerber aus den beiden Einrichtungen übersiedeln in eine neue Unterkunft: Es ist das Haupthaus des Sporthotels an der Bundesstraße in Lienz. Darüber informiert Georg Mackner von den Tiroler Sozialen Diensten.

„Die Gesamtzahl der Betreuten verändert sich aber nicht“, erklärt Mackner. Auch die Mitarbeiter der Sozialen Dienste in Osttirol behalten alle ihre Posten. Neben dem neuen Heim im Sporthotel gibt es ein weiteres großes Heim in der Lienzer Angerburg. Auch Dölsach, Prägraten, Virgen, Amlach, Leisach, Gaimberg, Kals, Nikolsdorf, Nußdorf-Debant, St. Johann im Walde und Tristach haben Flüchtlinge aufgenommen.

In Nordtirol werden hingegen zahlreiche Heime geschlossen, weil immer weniger Asylwerber kommen. Waren es im August 2016 noch über 6400, so sind es heute um 1000 weniger.

Aufgelassen werden deshalb sechs Flüchtlingsunterkünfte im Bezirk Imst, vier in Innsbruck, sieben in Innsbruck-Land, fünf in Kitzbühel, acht in Kufstein, zwei in Landeck und zwei in Schwaz. Von den Unterkünften mit mehr als 30 Plätzen, die aufgelassen werden sollen, befinden sich zwei in Imst und jeweils eine in Götzens, Kössen, Walchsee, Breitenbach, Kufstein und Weerberg.