Lienz – Die Preise für die Benützung der Lienzer Badeanlagen sollen geändert werden. Mit der heurigen Sommersaison und der Eröffnung des neuen Hallenbades hatte die Stadt nämlich die Tarife vereinheitlicht. So gibt es nur noch eine gemeinsame Jahreskarte für Hallenbad, Freibad und den Tristacher See. Sie kostet 250 Euro. Viele Schwimmer suchen aber nur das Strandbad am See auf und interessieren sich nicht für Hallen- und Freibad. „Dem sollten wir Rechnung tragen“, sagt Bürgermeisterin Elisabeth Blanik. Es soll wieder eine – billigere – Saisonkarte ausschließlich für den See geben. Im Juli-Gemeinderat wird darüber abgestimmt. Zur Sprache kommt auch der Preis für Tageskarten. (TT)