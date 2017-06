Schwaz – Die Tiroler Gebietskrankenkasse weist die vom Schwazer Krankenhausverbandsobmann BM Franz Hauser geäußerten Vermutungen, dass die Sozialversicherungsträger verspätet in die Fonds einzahlen, zurück. Wie berichtet, hatte Hauser über die enormen Außenstände durch verzögerte Rechnungsbegleichungen bei den Bezirkskrankenhäusern informiert.

TGKK-Direktor Arno Melitopulos fordert Hauser in einem Schreiben nun auf, seine Forderungen an den „richtigen Adressaten zu richten und nicht die Sozialversicherung zu Unrecht anzuprangern“.

Die TGKK und die anderen Krankenversicherungsträger würden monatlich rund 35 Mio. Euro an den Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger in Wien überweisen. Dieser teile die Mittel auf die neun Landesgesundheitsfonds auf Basis von mit den Ländern vereinbarten Anteilen auf. Dann werden die Mittel nach leistungsorientierten Kriterien an die einzelnen Krankenanstalten weitervermittelt. Melitopulos verweist bei Mittelhöhe und Verteilung auf einen Staatsvertrag, der bis 2021 gilt.

Privatkliniken würden das Geld auch nicht sofort und direkt erhalten, es sei denn, es handle sich um ausländische Krankenkassen, sagt Melitopulos. „Eine derartige Ungleichbehandlung wäre gesetzlich in Österreich gar nicht möglich“, erklärt der TGKK-Direktor.

Krankenhausverbandsobmann Franz Hauser meint dazu in einer ersten Stellungnahme: „Keiner hat gesagt, da würde was ungesetzmäßig passieren. Aber es kann nicht sein, dass die Gemeinden ständig auf den ausständigen Kosten sitzenbleiben“, sagt Hauser. Wie berichtet, müssten allein die Schwazer Gemeinden für 15,3 Mio. Euro in Vorlage treten, bis die offenen Rechnungen des Schwazer Spitals an Krankenkassen nach vielen Monaten bis Jahren beglichen werden. (TT, ad)