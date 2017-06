Herr Rogge, Sie sind 70. Welche Erinnerung haben Sie an Ihre Pubertät?

Jan-Uwe Rogge: Eine schöne! Ich bin Anfang der 60er-Jahre als Teenager nach Hamburg gefahren, um die Beatles zu sehen. Die Großeltern dachten damals: „Schrecklich, aus dem wird nie etwas!“ Meine Eltern ließen mir Freiheiten, doch sie haben auch auf Regeln bestanden. Leicht hatten sie es nicht mit mir. Ich hatte auch sehr gute Lehrer, von denen habe ich profitiert.

Als Erziehungsberater und Buchautor sind Sie 40 Jahre im Geschäft. „Kindern Grenzen setzen“ ist so etwas wie Ihr Leitmotiv. Grenzen in welcher Hinsicht?

Rogge: Die Eltern müssen ihren Kindern klar und deutlich zeigen, wann es genug ist. Sie sind eine Generation älter. Sie können Pubertierenden nicht Freund sein. Erziehung hat nichts damit zu tun, Punkte für das Paradies zu sammeln — je mehr ich auf Erden leide, desto eher komme ich in den Pädagogenhimmel. Da will ich nicht hin. Im Pädagogenhimmel sind jene, die man auf Erden nicht leiden konnte.

Womit würden Kinder eine Grenze überschreiten?

Rogge: Es geht darum, sich gegenseitig zu achten und wertzuschätzen. Ein Kind soll ja an Grenzen rütteln. Wenn es aus Angst, eine Grenze zu überschreiten, Halt macht, wird es nie eine autonome, eigenständige Persönlichkeit. Kinder sind Geschenke und auch unsere Lehrer. Sie zeigen, was geht und was nicht. Wenn ich ein Kind achte und wertschätze, ist es wichtig, dass auch ich von ihm geachtet und wertgeschätzt werde. Darauf muss man bestehen.

Was sollen Eltern ihrem pubertierenden Spross antworten, wenn ihnen dieser zornig „Ihr seid solche Idioten!“ entgegenschmettert?

Rogge: Ein Teenager wird seine Eltern noch viel schlimmere Dinge nennen als „Idioten“. Das tut verdammt weh. Ich rate aber dazu, in dieser Situation nichts zu sagen. Am Abend würde ich das Thema dann ansprechen: „Du hast mich ,Idiot‘ genannt. Ich möchte nicht, dass du das sagst. Ich fühle mich verletzt.“

Also nicht impulsiv und spontan reagieren?

Rogge: Eltern fehlt oft die nötige Gelassenheit. Da steckt das Verb „zulassen“ drin, darum geht es. Ich kann nicht alles auf der Stelle erklären und lösen. Kinder mögen daher ihre Großeltern so sehr. Sie haben diese Gelassenheit. Ich habe als Schüler eine Klasse wiederholt, und mein Großvater sagte nur: „Umwege erweitern die Ortskenntnis.“

Kinder wissen, wie sie ihre Eltern provozieren und deren wunden Punkt treffen.

Wie verhindert man es als Erwachsener, dass man eine Ohrfeige austeilt?

Rogge: Das muss man mit seiner Fantasie ausmachen. „Ich könnte dich jetzt an die Wand klatschen“ dürfen sich Eltern denken, das ist auch heilend. Aber man darf nicht zuschlagen. Ein Kind, das einmal eine Ohrfeige fängt und stark ist, wird das aushalten, wenn sich die Eltern aufrichtig entschuldigen. Aber ein Kind, das ständig geschlagen und erniedrigt wird, macht das später dann auch selbst.

Ist die Pubertät überhaupt eine Zeit des Aushaltens?

Rogge: Aushalten bedeutet auch Halt geben. Eltern sind Halt gebende Persönlichkeiten. Eltern, die einem Jugendlichen in der Pubertät Halt geben, werden dies auch im späteren Leben tun können.

Pubertät bedeutet somit Loslösung und lebenslange Bindung zugleich?

Rogge: Ich bin auch Schiffskapitän, mir gefällt folgender Vergleich: Eltern sind Leuchttürme im Hafen. Sie sehen zu, wie die Kinder in die Welt hinausfahren. Die Leuchttürme blinken, damit die Kinder zurückfinden, wenn Sturm aufzieht. Das Problem mit Pubertierenden ist nur, dass sie dann zurückkommen, wenn es ihnen passt und nicht, wenn die Eltern blinken.

Wie ist es Ihnen mit Ihrem Sohn ergangen?

Rogge: Das hat ganz gut funktioniert. Mein Sohn ist 45, Tonmeister und Musikproduzent. Ich will nicht sagen, dass ich ein toller Vater war. Doch mein Sohn wusste, woran er mit mir war. Ich habe Regeln gehabt. Er musste als Jugendlicher um 24 Uhr zuhause sein, früher als seine Freunde. Ausnahmen kamen natürlich aber schon vor.

Lob braucht man sich nicht zu erwarten, oder?

Rogge: Das folgt viel später. Irgendwann am Ende der Pubertät, so mit 18, kommen die Jugendlichen aus ihrer Höhle wieder heraus und beginnen, sich normal zu frisieren. Ich wusste, dass die Freunde meines Sohnes über ihn gelästert haben, weil er noch als 17-Jähriger um Mitternacht daheim sein musste. „Was hast du deinen Freunden damals geantwortet?“, fragte ich meinen Sohn einmal, als er 25 war. „Meine Eltern kümmern sich wenigstens um mich“, war darauf seine Antwort.

Elternschaft ist heute oft mit Trennung verbunden. Wie können getrennte Eltern für ihre Kinder Leuchttürme sein bzw. bleiben?

Rogge: Dass Partner auseinander gehen, ist normal. Man muss eine Beziehung nicht der Kinder wegen am Leben erhalten. Eltern bleiben die Expartner aber für immer. Sie sind weiter gemeinsam für ihr Kind verantwortlich. Wichtig ist, dass getrennte Eltern nicht konkurrieren: der Papa als Disneylandvater mit tollen Ausflügen, die Mama mit der A?.karte, dem Alltag. Machen wir uns aber nichts vor: Viele Mütter sind auch dann allein erziehend, wenn sie in einer Partnerschaft leben. Der Vater kommt abends müde heim und fragt: „Wie waren die Kinder denn?“

Wären Sie heute noch gerne ein Jugendlicher?

Rogge: Es hat sich viel verändert. Fällt heute ein Kind in die Regenpfütze, wird es zum Arzt geschleppt, um das Wasser zu untersuchen. Meine Großmutter hat zu mir als Kind gesagt: „Der Sand einer Pfütze reinigt den Magen.“ Entschleunigen, den Kindern Zeit und Raum zu lassen, ist eine große Aufgabe von Erziehung. Das Schöne ist, dass Pubertierende das ohnehin tun. Sie bleiben morgens lange im Bett liegen und schauen an die Decke. Pubertierende haben eine anarchistische Kraft. Das kann man nicht austrainieren oder ausschwitzen.

Das Gespräch führte Markus Schramek