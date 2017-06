Schwaz – „Kontinuität gewährleisten, aber anderes neu erfinden“, ist ein Leitsatz von Armin Wechselberger, dem Gründer und der Seele des Schwazer Silberwaldes. Das einzigartige Natur- und Kunstprojekt feiert heuer sein 15-jähriges Bestehen. Was nach dem Eiblschrofen-Bergsturz mit dem Pflanzen von Baumarten aus aller Welt, die tausend Jahre und älter werden können, begann, entwickelte sich zu einem geschätzten Naherholungsgebiet, wo in Verbindung zwischen Natur und Stein-Kunstwerken auch Mystik und Magie für die Besucher erlebbar gemacht werden.

„Unter tausendjährigen Bäumen über Farn-, Moos- und Blumenwiesen wandelnd, soll hier nach antiker Tradition philosophiert werden“, wünscht sich Wechselberger. Dazu kamen noch die zahlreichen Feste, Theatervorstellungen in der Arena, Kunstinseln und Schulprojekte. Mit großen Veranstaltungen will Wechselberger künftig zurückhaltend sein, denn es habe Signale gegeben, dass die „Elfen wegen des großen Treibens beleidigt gewesen sind“. Kulturamtsleiter Reinhard Prinz lobte Wechselbergers konsequente Arbeit mit den Worten: „Aus einer Wüste und einem Urwald ist nach den Bauarbeiten an den Dämmen eine Oase für die Menschen entstanden.“ Im Reich der Botanik, wo die Biologin Margit Schüssler beratend und helfend zur Seite steht, gibt es auch einige Neuerungen – wie den Kräutergarten, den Farn- und Strauchlehrpfad sowie die Schaffung einer natürlichen Waldsaumvegetation. Die Ansiedlung von Amphibien, Libellen und Schmetterlingen wird weiter gefördert.

Neue Wege beschreitet man heuer mit der Veranstaltung der „Loorien Akademie“, bei der an drei Wochenenden im Juli auf wissenschaftlicher Basis Fortbildung für jedermann angeboten wird. „Wir betreiben eine Akademie des Heilens und der Gesundung im Wald in Symbiose von uraltem Wissen und neuesten Forschungsergebnissen“, erklärt Wechselberger. In der Natur- und Waldschule wiederum soll gelebtes altes Wissen über Bäume, Kräuter und Steine vermittelt werden. (jl)