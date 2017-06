Wien – Zum achten Mal ist am Freitag die Fete Imperiale, der Sommerball der Spanischen Hofreitschule, gefeiert worden. Mehr als 2.000 Gäste haben das Event bei sommerlichen, aber nicht zu heißen Temperaturen besucht. Die Winterreitschule, die ebenso wie die Stallburg und die Sommerreitschule zum Ballsaal umfunktioniert wurden, zeigte sich heuer im grün-weißen Look.

Die Frauen kamen in bunten Roben, die Männer mussten in Dinner Jacket, Smoking oder Frack erscheinen. Dank der neu eingebauten Klimaanlage mussten die Ballgäste aber nicht schwitzen. Im Freien wehte zwischendurch sogar ein erfrischendes Lüftchen.

Das Schaulaufen der Promis und VIPs, die am Michaelerplatz empfangen wurden, fand in diesem Jahr nicht am Red Carpet, sondern - passend zum grün-weißen Thema des Balls - auf einem 50 Meter langen grünen Teppich statt. Die Eröffnung war vom Bundesland Tirol, das die Patronanz für den Ball übernommen hatte, inspiriert. Umweltminister Andrä Rupprechter (ÖVP), die Sängerin Rosi Schipflinger und Opernsängerin Alexandra Reinprecht zogen in einer Kutsche, die von zwei Tiroler Haflinger gezogen wurde, in die Winterreitschule ein.

Debütantinnen mit Tiroler Kopfschmuck

Unterstützt von den Wiener Sängerknaben sangen Reinprecht und Clemens Unterreiner im Duett „Schenkt man sich Rosen in Tirol“ aus Carl Zellers Operette „Der Vogelhändler“ und die Debütanten eröffneten zu „Dem Land Tirol die Treue“ sowie zum „Kaiserwalzer“. Als Hommage an Tirol trugen die Debütantinnen heuer außerdem einen besonderen Kopfschmuck, sogenannte Tiroler Kasettln.

Unter den prominenten Gästen befanden sich unter anderen Ex-Skifahrerin und Dancing Star Niki Hosp, Opernballdirektorin Maria Großbauer, Herbert Prohaska, Alfons Haider und das deutsche Model Franziska Knuppe, die in einer maßgefertigten Robe in leuchtendem Rot erschien. Auch die britische Dressurreiterin und dreifache Olympiasiegerin Charlotte Dujardin sowie ihr Trainer Carl Hester, die am Nachmittag von der Hofreitschule mit einer Medaille geehrt worden waren, waren zu Gast.

Gürtler war zufrieden

Auch einige Politiker nahmen teil: Gemäß dem Motto waren besonders die Tiroler stark vertreten, neben Rupprechter ließen sich Innsbrucks Bürgermeisterin Christine Oppitz-Plörer (FI) und der Tiroler Landeshauptmannstellvertreter Josef Geisler (ÖVP) die Tanzveranstaltung nicht entgehen. Auch Familienministerin Sophie Karmasin und Vizekanzler Wolfgang Brandstätter (beide ÖVP) kamen zum Ball.

Die britische Prinzessin Anne, die im Vorfeld ebenfalls mit einem Preis der Spanischen Hofreitschule ausgezeichnet worden war, aber nicht an der Fete teilnahm, schickte eine Grußbotschaft, in der sie die Leistungen der Hofreitschule würdigte. Rupprechter streute Organisatorin und Hofreitschul-Direktorin Elisabeth Gürtler in seiner Eröffnungsrede Rosen: „Elisabeth Gürtler hat aus der Spanischen Hofreitschule wirklich ein ganz großartiges Juwel gemacht.“

Viel getanzt wurde nicht nur im gekühlten Ballsaal, sondern auch in der Sommerreitschule, wo eine italienische Band aufspielte und Tiroler Schmankerl angeboten wurden. Gürtler zeigte sich zufrieden mit der Veranstaltung: „Die Stimmung ist gut“, sagte sie im APA-Gespräch. „Ich glaube, die Klimaanlage war ganz wichtig.“ (APA)