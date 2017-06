Innsbruck — Es braucht nicht viel, um die Welt wärmer und herzlicher zu machen: Leitworte für die Initiative „Offene Herzen", die heute Sonntag für dieses Jahr ihren Ausklang findet. Und doch ist es letztlich sehr viel, was zahlreiche Menschen und Organisationen in den vergangenen Wochen in Bewegung setzten. Für Caritas-Direktor Georg Schärmer, selbst Vorstandsmitglied des Bischof-Stecher-Vereins, ist die Initiative „eine gute und — wie wir erfahren dürfen — begeisternde Möglichkeit, das ,Herz-Jesu-Land Tirol' mit neuen Impulsen zu füllen".

Die Caritas beteiligte sich selbst mit mehreren Projekten, darin geht es auch um „Herzensbildung": Gemeinsam mit Liedermacherin und Kinderpädagogin Claudia Veiter wurde ein Paket mit Liedern, Geschichten und Anregungen für die Tiroler Kindergärten zusammengestellt — um die Kinder und in der Folge auch deren Eltern für einen herzlichen Umgang miteinander zu begeistern. Bei der am Innsbrucker Hauptbahnhof eingerichteten „Herzmeldestelle" konnten Menschen, die „Herz zeigen", genannt werden. „Alles Gute lebt und kommt aus der Dankbarkeit", so Schärmer.

Die Nominierten erhalten einen Dankbrief und ein kleines Präsent. Wer sich noch an der Initiative beteiligen möchte, kann dies auch per E-Mail tun: caritas.ibk@dibk.at Schärmer selbst brachte bei einer alternativen Stadtführung Interessierten an Orte der Not, aber auch der „beherzten Zuwendung", wie er meint:. „Tirol zeigt immer wieder Herz, das Gute in unserem Land kann sich wirklich sehen lassen." Zum Abschluss der Aktion wird heute um 17 Uhr die Friedensglocke in Mösern läuten. Die Agape mit Musik und Friedensgebet beginnt um 16 Uhr. (ms)