Telfs – Dieser Auftakt verheißt viel Gutes! Bei Prachtwetter ging am Samstagvormittag von 9 bis 12 Uhr in Telfs vor dem Inntalcenter der Auftakt des diesjährigen TT-Café-Reigens – übrigens die 10-Jahres-Jubiläumstour – über die Bühne.

Hausherr BM Christian Härting und seine Amtskollegin Johanna Obojes-Rubatscher aus Oberperfuss plauderten dann auch mit TT-Chefredakteur Alois Vahrner über die jüngsten Nachrichten aus den Gemeindestuben. So bekräftige Härting erneut, dass er mittels einer Bürgerinitiative die Polizei in Telfs auf 40 Dienststellen aufstocken lassen will. Einige der 500 Unterschriften ließ er gleich beim TT-Café sammeln. Investiert wird in der Gemeinde kräftig, weshalb Härting auch „ein wachsames Auge“ auf die Finanzen habe, wenngleich man für die Zukunft gut aufgestellt sei.

Das hofft Obojes-Rubatscher in Kürze auch für die Lifterneuerung am Rangger Köpfl vermelden zu können. Die fehlende finanzielle Unterstützung aus den Nachbargemeinde habe „wehgetan“, derzeit laufe die Suche nach stillen Investoren. Und die stimme sie zuversichtlich. Gemeindefusionen lehnt die Oberperferin ab, mehr Frauen in der Politik würde sie sich wünschen. Obwohl „die Politik schon ein sehr familienfeindlicher Job ist“.

Ein Herz für in Not geratene Menschen und Familien will indes Peter Jungmann zeigen. Der Obmann des Bischof-Stecher-Gedächtnisvereins möchte mit der Initiative „Offene Herzen“ Hilfsbedürftige unterstützen. Egal ob im In- oder Ausland – wichtig sei es, den Menschen Perspektiven zu geben, sagte Jungmann. Spenden seien hierfür unerlässlich.

Hilfe bietet auch die in Innsbruck gegründete Firma Hansaton an. Vertriebsleiter Gert Ettlmayer erinnerte daran, dass eine Kontrolle des eigenen Hörvermögens gleich wichtig sei wie jene der Sehstärke. Betroffene würden „sieben Jahren benötigen, bis sie die Hemmschwelle schaffen und sich untersuchen lassen“. Viele informierten sich am Samstag beim TT-Café am eigenen Hansaton-Stand zum Thema Hören.

Sieben Jahre dauerte der Bau des neuen Telfer Schwimmbades zwar nicht, etliche Monate zogen aber doch ins Lande. Am 14. und 15. Juli wird der knapp 16 Mio. Euro teure Bau nun eröffnet. Und zwar mit einem großen Fest, wie Geschäftsführer Markus Huber sagt: „Alle warten hart darauf.“ Vor allem bei hochsommerlichen Temperaturen wie in dieser Woche.

Ins Schwitzen kommen in der Regel auch die Gegner der Weltklasse-Ringer Daniel Gastl und Martina Kuenz, die dem TT-Café am Samstag ebenso einen Besuch abstatteten. Beide im RSC-Inzing tätig, haben hochtrabende Pläne für die nahe Zukunft. Kuenz fiebert bereits der WM Ende August in Paris entgegen, der in Österreich seit langer Zeit ungeschlagene Gastl wechselt indes in die deutsche Bundesliga und hofft dort auf „Top-Kämpfe auf Top-Niveau“. Dass Inzing zur österreichischen Ringer-Hochburg aufgestiegen ist, führen beide auf „gute Trainer- und Nachwuchsarbeit“ zurück.

Jede Menge Arbeit steckt auch der erfolgreiche Autor Joe Fischler in seine „Veilchen“-Krimis. Am 21. September erscheint der neueste Band „Veilchens Rausch“. Dort spielt auch die Umbrüggler Alm in Innsbruck eine große Rolle. Ähnlichkeiten in seinen Krimis mit realen Personen sind „rein zufälliger Natur“, schmunzelte Fischler auf Nachfrage. Landtagspräsident Herwig van Staa, der sich einen Abstecher zum TT-Café nicht entgehen ließ, riet Fischler am Rande zu einem „Olympia-Krimi“ und fügte mit einem Lachen hinzu: „Aber bau mich nicht ein.“

Einen Mord für die Rolle des Brandner Kaspar im gleichnamigen Theaterstück hätte auch Schauspieler Alfred Kleinheinz begangen, meinte er scherzhaft – musste er aber nicht: Die Telfer Volksschauspiele haben ihn für heuer dafür engagiert. Ein „Höhepunkt“, wie er gestand. Markus Völlenklee, Obmann der Volksschauspiele, will mit den gezeigten Stücken „gut unterhalten, aber mit Herz und Hirn“. Theater ist für ihn eine „mentale Fitnessstunde“ – und der Bedarf hierfür steige.

Wie groß der Ansturm beim TT-Café war, beweisen rund 2300 Becher Kaffee von Wedl/Testa Rossa und 1500 Stück Gebäck von der Hofer Backbox. Auch das Mineralwasser von Montes fand reißenden Absatz. Die verlosten Hauptpreise gingen am Samstag an Maria Mittermair (Testa-Rossa-Caffè-Kapselmaschine) und Eduard Kreiser (Gutschein über 300 Euro vom Einkaufszentrum dez). (mami)