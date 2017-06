Ötztal – Am Wochenende machten sich die Moped-Enthusiasten erst zum fünften Mal auf den gemeinsamen Weg rund um die Ötztaler Alpen. Der Marathon für die Zweiräder mit maximal 50 Kubikzentimetern scheint aber das gewisse Extra zu haben. So gingen gestern gleich 1400 Teilnehmer mit einem Gesamthubraum von 70 Litern an den Start und wagten sich – oft verkleidet – auf die 238 Kilometer lange Strecke über vier Pässe. Das Tempo gab dabei ein Pappkamerad vor – eine Abbildung von Extremradsportler Patric Grüner. Und wer auf der Strecke liegenblieb, der kam in den Genuss einer „Retourkutsche“. Er wurde per Auto nach Sölden zurückgebracht. Vereinspräsident Manuel Ribis ist ob des Ablaufes euphorisch: „Wir haben ausschließlich positive Rückmeldungen.“ (best)