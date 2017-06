Von Catharina Oblasser

Kartitsch – Er liest sieben Messen pro Woche: Zwei am Sonntag, dafür gibt es am Montag eine Pause. Er tauft, spendet die Erstkommunion und andere Sakramente. Er führt die Verwaltung und die Matriken der Pfarre. Und all das mit 85 Jahren. Unterstützt wird er nur von zwei Kommunionhelfern und hin und wieder von einem Diakon.

Pfarrer Anton Kofler ist ein Unikum im Bezirk. Er ist der älteste noch amtierende Pfarrer in Osttirol. Zuständig ist er für Kartitsch und den dazugehörigen Weiler Hollbruck. Gestern feierte Kofler sein 60-Jahr-Jubiläum als Priester. In der Festmesse würdigte die Gemeinde ihren Pfarrer, der seit fünf Jahren auch ihr Ehrenbürger ist. Eine große Festmesse mit allen Priestern und Diakonen aus Kartitsch wurde gefeiert. Es regnete Glückwünsche für den Jubilar.

Kofler, geboren 1932 in Heinfels, wurde am 29. Juni 1957 vom damaligen Bischof Paul Rusch in Sillian zum Priester geweiht. Weitere Stationen führten ihn nach Hall, nach Fließ bei Landeck und wieder zurück nach Osttirol. Er leitete die Pfarren in Prägraten und Außervillgraten. 1993 übernahm er die Agenden in Kartitsch.

„Wenn es die Gesundheit zulässt und die Obrigkeit nichts dagegen hat, möchte ich weiterhin Pfarrer bleiben. Ich bin gerne hier“, meint Kofler gegenüber der TT. „Die Menschen sind freundlich, herzlich, hilfsbereit und freigiebig.“ Ein wenig Sorge schwingt auch in seinen Worte mit. „Was passiert, wenn ich nicht mehr da bin? Dann muss ein einziger Pfarrer das ganze Tal betreuen.“

Vieles hat sich verändert in den 60 Jahren seines Priestertums, zum Beispiel bei den Sakramenten. „Zur Taufe, Erstkommunion und Firmung kommen noch alle. Aber wenn es ums Beichten geht oder um die kirchliche Trauung, dann wird es spärlich.“ Wie er trotz seines fortgeschrittenen Alters noch so rüstig bleiben konnte, beschreibt Kofler so: „Ich gehe nicht viel aus. Das Gewohnte und die Routine sind hilfreich. Natürlich ist mein Gedächtnis nicht mehr so gut wie früher, aber es geht noch.“ In diesem Fall ist Koflers Pfarrhaushälterin Paulina Mariacher eine große Hilfe: „Sie denkt mit und macht mich aufmerksam, wenn ich etwas vergesse.“