Von Catharina Oblasser

Lienz – Er kümmert sich um alles. Ob Kinder ihre Eltern verloren haben, Großfamilien mit Hunden und Radanhängern zu befördern sind oder Passagiere nach dem Kartenpreis fragen: Günther Oberwalder, 56, ist in den Sommermonaten für die Koordinierung der Drauradler am Bahnhof Lienz zuständig. Dort steigen die Urlauber nämlich in den Zug, nachdem sie vom Südtiroler Innichen die Drau entlang nach Lienz gefahren sind. Spezialzüge bringen sie zurück.

Oberwalder, seit 35 Jahren bei den ÖBB, begann als Verschieber und ist heute Zugbegleiter, wenn er nicht am Bahnhof Ordnung in das Chaos von Rad, Anhänger, Mensch und Hund bringt. Seit drei Jahren kümmert er sich darum. Die Schaffung seines Postens wurde notwendig, weil die Zahl der – zu 90 Prozent italienischen – Radgäste stetig steigt. 2016 waren über 150.000 Personen unterwegs, der weitaus größte Teil davon zwischen Mai und September. Deshalb werden in der Saison die Radgäste und „normale“ Reisende in separaten Zügen befördert. Die speziellen doppelstöckigen Radwaggons mit den Anhängern zum Transport der Räder bleiben nämlich erst in Innichen wieder stehen. Die Südtiroler Flirt-Züge, die die Strecke regulär bedienen, sind für die radlosen Passagiere reserviert und halten überall. „Da muss man darauf achten, dass jeder in den richtigen Zug einsteigt, das Rad rechtzeitig zur Verladung bringt und alles geordnet abläuft“, so Oberwalder.

Wer je einen Nachmittag an einem Sommerwochenende am Lienzer Bahnhof verbracht hat, tut sich mit einer Vorstellung von „Ordnung“ vorerst schwer. Doch mit Routine, Geduld und Höflichkeit ist alles möglich. „Die Italiener sind supertolle Kunden. Auch wenn sie zwei Stunden warten müssen, weil sie einen Zug gerade versäumt haben“, lobt Oberwalder die südlichen Nachbarn. Besonders bewundert der Manager die italienischen Mamas. Sie behalten noch die Ruhe, wenn der Mann über einen kleinen Kratzer jammert, das Kind schreit und der Hund bellt.

Der Arbeitstag beginnt für Oberwalder gegen neun Uhr. „Zuerst schaue ich mir an, ob bei der Ausstattung und der Klimaanlage in den Waggons alles passt. Später erhalten wir vom Radverleiher in Innichen die Meldung, wie viele Räder ausgeliehen werden. Damit können wir den Bedarf an Waggons besser abschätzen.“ Der erste Radzug geht um 14.21 Uhr bzw. im Hochsommer um 15.15 Uhr.

Freilich macht Oberwalder nicht alles allein, obwohl sein Italienisch „leidlich“ ist, wie er sagt. „Ich arbeite mit einem Team von sechs Studenten zusammen, die Italienisch und Englisch beherrschen“, sagt der Koordinator. Die jungen Leute, die so wie er eine grüne Warnweste tragen, informieren die Kunden vor dem Bahnhof, in der Kartenhalle und direkt am Bahnsteig. „Auch mit den Lokführern, Fahrdienstleitern, Verschiebern, dem Verlade- und Zugpersonal sowie dem Kassenpersonal arbeiten wir bestens zusammen.“

Was reibungslose Zusammenarbeit bewirken kann, zeigte sich am Pfingstsamstag. Da musste wegen des großen Andrangs auf die Schnelle ein zusätzlicher Zug eingeschoben werden. „Zum Glück waren Wagen in Lienz vorrätig“, erinnert sich Oberwalder. „Der Druck war groß, aber dank des guten Teamworks hat es niemand gemerkt. Es hat alles bestens funktioniert.“