Kufstein – Studierende der Fachhochschule Kufstein engagieren sich mit der indischen Organisation „PETE“ (steht für „Providing Education to Everyone“) für Schüler in den Slums von Neu-Delhi in Indien. Gemeinsam möchten sie auf die Situation aufmerksam machen und finanzielle sowie personelle Unterstützung erhalten, um den Kindern in den Slums Zugang zu Bildung zu ermöglichen. Die Studierenden wurden während ihrer Indien-Reise direkt mit der Situation konfrontiert: viel zu kleine Klassenräume, wenig Lernmaterialien und mangelnde Lehrpersonen. Jedoch wollen die Kinder mit großem Ehrgeiz lernen und besuchen die Schule jeden Tag mit vollster Motivation. Durch „PETE“ haben Jugendliche aus Europa die Möglichkeit, direkt vor Ort in den Slums Kindern zu helfen. Die Bereiche reichen vom Unterrichten der Kinder über administrative Aufgaben bis hin zu handwerklichen Tätigkeiten. Weitere Infos: www.peteindia.eu. (TT)