Reutte – Obwohl die Schulferien noch gar nicht begonnen haben, herrscht am Urisee schon Andrang. Die Gemeinde Reutte ließ die Badeanlage komplett sanieren: Duschen, Toiletten, Umkleidekabinen, Wege, Abfallbehälter – der See erscheint dem Besucher frisch herausgeputzt. Michael Kuen hat zusätzlich viel in Kiosk samt Küche investiert. Der Reuttener zeichnet auch verantwortlich für geordnete Abläufe und hat inzwischen die Rettungsschwimmerausbildung absolviert. Während der Überholung wurde von den Ba degästen noch kein Zwei-Euro-Obolus eingehoben, ab Juli soll es aber so weit sein. „Die Saisonkarte kostet nur 35 Euro“, macht Kuen gleich Werbung im TT-Gespräch. (hm)