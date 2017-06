Von Helmut Mittermayr

Reutte – „Verunglückte wurden auf Schubkarren oder Fuhrwerke gepackt. Das nächstgelegene Krankenhaus war in Füssen. Viele verstarben. Es gab weit und breit keine ausgebildeten Helfer, aber noch genügend Pfarrer, dass jeder den letzten Segen bekam.“ Ulrich Saxl, Ehrenobmann des Roten Kreuzes im Bezirk Reutte, hielt Freitagabend bei der Generalversammlung im Veranstaltungszentrum Breitenwang einen launig-kurzweiligen Rückblick auf das Jubiläum 90 Jahre Rotes Kreuz im Außerfern. 1927 im Hotel Glocke in Reutte gegründet, wurde 1928 der erste Ambulanzwagen im Bezirk angeschafft – noch ohne Verdeck. Schon 1947 zählte das Rote Kreuz über 2000 Mitglieder. 1954 etwa wurde die erste Kopfquote eingeführt – ein Schilling (das heutige Äquivalent wären rund sieben Cent) pro Einwohner wurde von den Gemeinden aufgebracht.

Saxl erzählte lautmalerisch von „tscheppernden“ Sammelbüchsen, mit denen lange Zeit Einnahmen lukriert werden konnten. „Junge Leute können sich das heute gar nicht mehr vorstellen, weil sie keine Grenzen mehr kennen. Wir standen mit den Büchsen an den Grenzbalken und waren froh über jedes einzelne Auto, das von Zöllnern angehalten wurde. Schnell waren wir an der Scheibe und tschepperten mit den Büchsen.“ Die Erlöse seien so groß gewesen, dass der Wegfall der Grenze beim EU-Beitritt zu einer veritablen finanziellen Krise geführt habe. Rotkreuzgeschäftsführer Martin Storf ließ die Zuhörerschaft dann wissen, dass „heute viel Unerfreuliches nicht gezeigt wurde, was sich in den Annalen wiederfindet“, aber auch er ließ diese Jahrbücher und damit interne Revolutionen, Schuldenberge und vieles mehr geschlossen.

Während Ulrich Saxl die Einführung von heutigen Selbstverständlichkeiten wie Funk, Notarztsystem, Essen auf Rädern oder Hubschrauberrettung aus der Geschichte auferstehen hatte lassen, gingen RK-Bezirksstellenleiter Jürgen Ginther und sein Team auf das Heute und damit das abgeschlossene Geschäftsjahr 2016 ein. Ein kleiner Gewinn von 14.600 Euro nach Steuern zeigte, dass man ordentlich gewirtschaftet und ein Millionenbudget bewegt hatte, aber keine großen Sprünge machen konnte. Finanzreferent Alexander Ostheimer verwies auf den hohen Personalaufwand von 72 Prozent, der aber eben typisch für einen personenintensiven Dienstleister wie das Rote Kreuz sei.

Für Außenstehende überraschend waren die Großtaten jener, die bei der Generalversammlung ausgezeichnet wurden. So wurden häufige Blutspender vor den Vorhang gebeten. Harald Manzl aus Ehrwald, Rudolf Wacker aus Lermoos und Winfried Wolf aus Höfen haben sich die Nadel bereits 50-mal ansetzen lassen. Der Dank: die Silberne Verdienstmedaille. Franziskus Karlen (Breitenwang) und Herbert Lorenz (Ehenbichl) ließen sich schon 70-mal den Lebenssaft abzapfen. Ihr Präsent: Respekt, Dank und Goldene Medaille. Geehrt wurden auch langjährige Rotkreuzmitarbeiter für ihr Ehrenamt. 40 Jahre haben Matthias Schnitzer (Ortsstelle Ehrwald) und Klaus Singer (Orts-/Bezirksstelle Reutte) schon für die Allgemeinheit gedient. Anton Auffinger (Ortsstelle Reutte) macht das halbe Jahrhundert voll und der Heiterwanger Karl Gratl hat in der Orts- und Bezirksstelle Reutte schon 55 Jahre ehrenamtlich mitgeholfen. Altdekan Ernst Pohler sah in der Arbeit der Rotkreuzmitarbeiter, egal ob ehren- oder hauptamtlich, dann auch „Hände und Arme, die Gott den Schwergeplagten entgegenstreckt“.