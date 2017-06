Von Marco Witting

Innsbruck – Die Englisch-Matura sei schwerer gewesen, jene in Mathematik nicht ganz so schwer wie befürchtet. Die Einschätzung, die viele Maturanten nach der Zentralmatura abgegeben haben, sie spiegelt sich auch in den gestern veröffentlichten Ergebnissen wider. Wobei: Es gibt stellenweise große Unterschiede zwischen den Schultypen, zwischen Mädchen und Burschen und zwischen den einzelnen Bundesländern. Weiter nicht ausgewertet werden übrigens die Ergebnisse einzelner Schulen. Ministerin Sonja Hammerschmid (SP) verteidigte ihren Entschluss vom Vorjahr: „Wenn wir veröffentlicht hätten, hätten wir keine Chance gehabt, an diesen Schulen in Ruhe zu arbeiten.“ So habe die Schulaufsicht in Ruhe die Ursachen für schlechte Ergebnisse analysieren und gezielt eingreifen können.

So bleibt die „weiße Fahne“, das Zeichen, dass alle Kandidaten einer Klasse die Reifeprüfung bestanden haben, das einzig sichtbare Merkmal einer erfolgreichen Schule. Allgemein zeigt sich, dass die Zentralmatura heuer besser ausgefallen ist als im Vorjahr. So haben etwa in Tirol an den AHS elf Prozent der Schüler ein Nicht genügend auf die schriftliche Mathematik-Klausur bekommen, 2016 waren es 23,1 Prozent. An den BHS sank die Fünfer-Quote in Mathe von 10,7 auf knapp 9,6 Prozent. Erneut besserte der Großteil der Schüler den Fünfer per Kompensationsprüfung aus. Am Ende müssen jetzt 4,7 bzw. 4,5 Prozent der Schüler die Mathe-Matura wiederholen.

Wie im Vorjahr zeigte sich überraschenderweise Englisch in den Tiroler Schulen als negativer Ausreißer. Doch waren es im Vorjahr die Schüler an den AHS, so waren es heuer die BHS-Kandidaten, die Probleme hatten. 15,5 Prozent fielen durch die schriftliche Klausur. Am Ende müssen knapp fünf Prozent im Sprachfach noch einmal antreten.

Generell liegen die Tiroler bundesweit im Durchschnitt bei den 5er-Quoten. Bei den Arbeiten, die mit Sehr gut beurteilt wurden, sind die AHS-Schüler im Spitzenfeld. Generell zeigt sich auch, dass Schüler in der Gymnasium-Langform besser abschneiden als jene in der Kurzform.

Bildungslandesrätin Beate Palfrader (VP) zeigte sich zufrieden mit den Ergebnissen. Diese seien „erfreulich“, werden aber natürlich noch genau analysiert. Zudem seien noch die Ergebnisse von mündlichen Prüfungen im BHS abzuwarten. Und Palfrader erklärt auch: „Nicht genügend hat es immer gegeben.“ Auch die Bildungslandesrätin hält es für richtig, dass die Ergebnisse einzelner Schulen nicht veröffentlicht werden.

Nach Geschlechtern zeigte sich erneut der übliche Effekt: In Deutsch schnitten die Mädchen etwas besser ab als die Burschen, in Englisch war es umgekehrt. Einen deutlichen Geschlechterunterschied gab es in Mathematik zugunsten der Burschen, von denen 18 Prozent einen Einser und acht Prozent einen Fünfer hatten (Mädchen: 13 Prozent Einser, 14 Prozent Fünfer). Bildungsministeriums-Abteilungsleiter Jürgen Horschinegg, bis zum Vorjahr noch als Bifie-Direktor für die Zentralmatura zuständig, sah die Zentralmatura im Ganzen auf einem Konsolidierungsprozess: „Es bereinigen sich langsam die Ergebnisse um die Umstellungsschwierigkeiten und nähern sich der Sache an.“

Weniger erfreulich waren die Ergebnisse bei der Berufsreifeprüfung. In Mathematik gab es eine sehr hohe Durchfallquote. Wobei die Tiroler Kandidaten österreichweit die besten Ergebnisse lieferten. In Kärnten fielen hier fast 50 Prozent durch.