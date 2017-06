Wien - Die Zentralmatura ist in den meisten Fächern heuer besser ausgefallen als im Vorjahr. So haben etwa an den AHS knapp zwölf Prozent der Schüler ein Nicht Genügend auf die schriftliche Mathematik-Klausur bekommen, 2016 waren es 22 Prozent. An den BHS sank die Fünfer-Quote in Mathe von 13 auf knapp neun Prozent. Erneut besserte sich der Großteil der Schüler den Fünfer per Kompensationsprüfung aus.

An den AHS fand die Zentralmatura heuer zum dritten Mal flächendeckend statt, an den berufsbildenden höheren Schulen (BHS) zum zweiten Mal. Erstmals mit dabei waren jene Personen, die im Rahmen der Berufsreifeprüfung antraten. Bildungsministerin Sonja Hammerschmid (SPÖ) zog am Montag bei der Präsentation der Ergebnisse den Schluss, „dass das System angekommen ist“. Schulen wie Pädagogen hätten gelernt, mit der neuen Art der Reifeprüfung umzugehen.

Die Fünfer-Quote bei den Mathe-Klausuren an den AHS lag nach dem Ausflug nach oben im Vorjahr in etwa im Bereich der Zentralmatura-Premiere 2015 (10,5 Prozent). Geringfügig besser als im Vorjahr fielen dort die Deutsch-Klausuren aus. Nach sechs Prozent Nicht Genügend im Vorjahr gab es heuer etwas weniger als fünf Prozent Fünfer. Geringfügig schlechter ging es dafür in Englisch: Nach sechs Prozent Fünfern im Jahr 2016 kassierten heuer etwas mehr als sieben Prozent einen Fünfer auf ihre Klausur

Üblicher Matura-Effekt nach Geschlechtern

Nach Geschlechtern zeigte sich erneut der übliche Matura-Effekt: In Deutsch schnitten die Mädchen (22 Prozent Einser/4 Prozent Fünfer) bei den Klausuren etwas besser ab als die Burschen (17 Prozent Einser, 5 Prozent Fünfer), in Englisch waren die Burschen (22 Prozent Einser/6 Prozent Fünfer) leicht besser als die Mädchen (23 Prozent Einser/neun Prozent Fünfer). Einen deutlichen Geschlechterunterschied gab es in Mathe zugunsten der Burschen, von denen 18 Prozent einen Einser und acht Prozent einen Fünfer hatten (Mädchen: 13 Prozent Einser, 14 Prozent Fünfer).

Auffällig: Die Verbesserungen zogen sich nicht linear über das gesamte System. Vielmehr haben sich vor allem jene Bundesländer und Schulformen verbessert, die im Vorjahr schlechter abgeschnitten hatten - etwa Vorarlberg, Wien und das Burgenland. Außerdem haben die Oberstufen-Realgymnasien ihren Abstand zu den AHS-Langformen halbiert.

An den berufsbildenden höheren Schulen (BHS) zeigte sich bei der Matura ein ähnliches Bild wie an den AHS. Die Klausuren in Mathe fielen deutlich besser aus im Vorjahr, in Deutsch und Englisch gab es praktisch gleiche Resultate.

Bildungsministerium: Sonderprogramm war erfolgreich

Die Verbesserungen in den meisten Bereichen führte man im Bildungsministerium auf Detailarbeit zurück: An den BHS habe man etwa 30 Standorte identifiziert, die im Vorjahr sehr schwach abgeschnitten hätten, so Sektionschef Christian Dorninger. Diese hätten eine Art Sonderprogramm bekommen. An den AHS sei es ähnlich gewesen, wobei hier zum Teil an einzelnen Schulen auch Unterschiede zwischen den jeweiligen Klassen verzeichnet wurden. Wo man methodisch-didaktische Ursachen identifiziert habe, habe man auf schulinterne Lehrerfortbildung gesetzt, so Sektionschef Kurt Nekula. Da und dort habe es eine gezielte Vorbereitung der Schüler etwa durch Förderkurse gegeben.

Hammerschmid verteidigte ihren Entschluss im Vorjahr, keine Schulergebnisse zu veröffentlichen: „Wenn wir veröffentlicht hätten, hätten wir keine Chance gehabt, an diesen Schulen in Ruhe zu arbeiten.“ So habe die Schulaufsicht in Ruhe die Ursachen für schlechte Ergebnisse analysieren und gezielt eingreifen können. Bildungsministeriums-Abteilungsleiter Jürgen Horschinegg, bis zum Vorjahr noch als Bifie-Direktor für die Zentralmatura zuständig, sah die Zentralmatura im Ganzen auf einem Konsolidierungsprozess: „Es bereinigen sich langsam die Ergebnisse um die Umstellungsschwierigkeiten und nähern sich der Sache an.“ (APA)