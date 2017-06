London - Zwei Londoner Polizistinnen wurde vergangene Woche zu Geburtshelfern. Es war etwa 5 Uhr früh, als vor einer Polizeiinspektion eine Frau um Hilfe rief. Nur Minuten später war der kleine Bobby geboren.

Aber von vorne: Die hochschwangere Rebecca Fox war in der Nacht ins Krankenhaus gefahren, weil sie Wehen hatte. Doch es schien nur ein Fehlalarm zu sein, und die junge Frau wurde wieder nach Hause geschickt, berichtet die Metropolitan Police auf Facebook. Ihre Mutter Sandra fuhr sie im Auto zurück, als Rebecca plötzlich starke Schmerzen hatte. Und ihr klar wurde: Das Baby kommt — und zwar sofort.

Weil keine Zeit mehr war umzukehren, hielt Rebeccas Mama kurzerhand vor der Polizeistation an. Lautstark rief sie um Hilfe. Die Polizistin Jacky Brosnan hörte die Schreie. „Ich schaute aus dem Fenster und sah eine jüngere Frau im Auto, die Beine auf dem Armaturenbrett. Es sah aus, als würde sie jeden Moment gebären." Jacky schnappte sich eine Kollegin und gemeinsam rannten sie zum Wagen. „Innerhalb von zwei Minuten war das Kind auf der Welt."

Just in dem Moment kam zufällig ein Arzt vorbei, der sich um Mutter und Baby kümmerte bis die Rettung kam. Unterdessen besorgte Jacky ein paar Kleinigkeiten im Laden nebenan.

Am Montag besuchten die beiden Polizistinne die junge Mutter, ihren kleinen Buben und die große Schwester Marnie zu Hause. „Sie waren so dankbar. Und Rebecca sagte, sie will ihn Bobby nennen. Wie lieb ist das, weil er vor unserer Polizeistation geboren wurde." Bobby ist in Großbritannien nämlich der Spitzname für Polizisten. (smo)