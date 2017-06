Westendorf – „An die Löffel, fertig, los!“ hieß es kürzlich bei Peter Aschabers dritter Löffelmeisterschaft im Westen­dorfer Bierstadl, welche im Rahmen seiner Jubiläumswoche anlässlich „45 Jahre Auner Alpenspektakel“ stattfand. Vor zwei Jahren macht­e Aschaber mit einem neuen Löffelweltrekord mit 708 Anschlägen in einer Minute in der ARD-Sendung „Immer wieder sonntags“ international auf sich aufmerksam.

Mehr als 20 Teilnehmer aus Tirol, Salzburg, Holland und Dänemark traten in der Disziplin „Eine Minute Tempo­schlagen mit einem 160 Gramm schweren Metall­löffel“ gegeneinander an. Durchgesetzt hat sich hier Manuel Hauser aus Westendorf, welcher schon die erst­e Tiroler Löffelmeisterschaft im vergangenen Jahr souverän für sich entschied und heuer mit 793 Anschlägen in einer Minute seinen Titel erfolgreich verteidigte. Den zweiten Platz erreichte Hannes Eder aus St. Georgen im Pinzgau mit 760 Anschlägen, Bronze holte sich Bjane Jensen aus Dänemar­k mit 740 Anschlägen.

Einige Wagemutige versuchten sich auch in der zweiten Disziplin „Zwei Minuten Show-Löffeln mit Livemusik“, welche Hannes Eder aus St. Georgen im Pinzgau mit 20 von 20 möglichen Punkten für sich entschied. Der zweite Platz ging an Leif Mortensen aus Dänemark mit 18 Punkten und den dritten Treppchen­platz teilten sich Karel Derks aus Holland und die dänische Showgruppe mit jeweils 16 Punkten. (fh)