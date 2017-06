Breitenbach – Platzmangel herrscht seit geraumer Zeit im Breitenbacher Feuerwehrhaus: Derzeit müssen fünf Fahrzeuge in drei Garagen parken. „Wenn man sich anschaut, wie viele Fahrzeuge im Feuerwehrhaus stehen und wie wenig Tore es hat, erkennt man, dass dort dringender Handlungsbedarf besteht“, betonte Bürgermeister Alois Margreiter bei der jüngsten Gemeinderatssitzung.

Die Wehr verfügt derzeit auch nur über 60 Spinde, wobei alle bereits an die knapp 100 aktiven Feuerwehrler vergeben sind und allein im nächsten Jahr kommen voraussichtlich sieben Neuzugänge zu den Breitenbacher Florianijüngern. Auch einige Gerätschaften der Wehr, wie etwa das große Notstrom­aggregat, wurden bereits zum örtlichen Bauhof ausgelagert. „Das Problem ist, dass mit den ausgelagerten Geräten zu wenig geübt wird“, betont­e Feuerwehrkommandant Pete­r Huber.

Im Rahmen der geplanten Um- und Zubauarbeiten ist vorgesehen, die rechte der drei bestehenden Garagen in einen großen Umkleideraum umzubauen und auf der östlichen Rückseite des Gebäudes drei weitere Garagen zu errichten. Ein Raum im neuen Zubau auf der Hinterseite des Gebäudes wird in eine Werkstatt sowie eine Atemschutz-Werkstatt unterteilt. In einem weiteren Raum wird ein Katastrophenschutz-Lager eingerichtet. Die Gesamtkosten für den Um- und Zubau betragen voraussichtlich rund 830.000 Euro, wovon die Hälfte vom Land Tirol übernommen wird. „Wenn es möglich ist, werden wir bereits im Herbst mit dem Umbau beginnen und im Winter so viel Eigenleistung wie nur möglich erbringen“, versprach Huber den Gemeinderäten. Diese stimmten schließlich geschlossen zu und beschlossen außerdem, die Feuerwehr mit einer außerplanmäßigen Zwischenfinanzierung von rund 400.000 Euro zu unterstützen. (fh)