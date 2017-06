Außerfern – Knapp 600 kurvenreiche Kilometer warten auf die Teilnehmer der Arlberg Classic Car Rallye, die morgen Donnerstag, 29. Juni, zum bereits achten Mal in Lech am Arlberg gestartet wird. Am Freitag und Samstag sind die Automobil-Raritäten auch im Außerfern zu bewundern.

Am Freitag, 30. Juni, legt der Tross von Nassereith kommend ab ca. 11.30 Uhr einen Mittagsstopp beim Hotel Mohr Life Resort in Lermoos ein. Danach, gegen 13 Uhr, geht’s weiter zum Ehrwalder Kirchplatz und von dort aus über das Moos und Bichlbach, Berwang, Kelmen und Namlos weiter ins Lechtal. Gegen 14 Uhr werden die Oldtimer in Stanzach erwartet. Wer die Kostbarkeiten auf vier Rädern am Freitag verpasst, der hat am Samstag nochmals die Gelegenheit. Start ist um 7.30 Uhr in Lech. Über Weißenbach, Reutte und den Plansee geht es hinaus ins Allgäu.

116 Teams aus 13 Ländern – von Australien bis USA – nehmen heuer daran teil. Das außergewöhnliche Starterfeld ist nach Epochen aufgebaut. 35 verschiedene Marken von Baujahr 1917 bis 1975 sind dabei. Die ältesten Fahr­zeuge tragen die Startnummern eins und zwei – ein American La France (Baujahr 1917) und ein Packard 626 SS Roadster (BJ 1926). Während das stärkste Auto im Feld ein Ferrari Daytona 365 GTB/4 mit 352 PS ist, muss der Mercedes Benz 170 V Cabrio aus dem Jahr 1936 die Passstraßen in Vorarlberg und Tirol mit nur 38 PS bewältigen. (TT, fasi)