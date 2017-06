Von Christoph Blassnig

Matrei i. O. – Momente des Staunens sollen kleine und große Besucher gleichermaßen fesseln und Lust auf das echte Erleben in der Natur machen. „Tauernblicke“ heißt die neue Dauerausstellung im Nationalparkhaus, die am Montag von Landeshauptmannstellvertreterin Ingrid Felipe miteröffnet wurde.

Die Arbeitsgemeinschaft von Lukas Jungmann aus dem Lienzer Designteam AberJung und dem Planungsbüro Revital hat die Ausschreibung zur Gestaltung der Ausstellung klar gewonnen, wie Nationalparkdirektor Hermann Stotter erklärte. Architekt Peter Jungmann hat bauliche Veränderungen am denkmalgeschützten Gebäude vornehmen lassen: Ein Teil der Decke zwischen Erdgeschoß und Keller wurde entfernt, alte Strukturen und bisher verbaute Gewölbe sind freigelegt und zugänglich gemacht worden. „Dadurch haben wir deutlich an Fläche, Raumgefühl und Licht gewonnen“, zeigte sich Stotter zufrieden. Auf 230 Quadratmetern sei endlich mehr Platz für Besuchergruppen. Auch der Informationsschalter und der Shop würden profitieren: „Wir haben von nun an an sieben Tagen in der Woche geöffnet.“

Die Ausstellung zeigt in sechs Themenbereichen eine Auswahl aus dem Osttiroler Naturraum: Gipfel, Fels und Eis, Bäche und Seen, alpine Rasen, Almen und Bergwald. „Mit der Unterstützung von Lukas Jungmann ist uns die Integration von moderner Technik in ein einladendes Ambiente gelungen“, freut man sich. Raffinierte Details lassen sich von Kinder- und Erwachsenenhänden gleichermaßen begreifen: Schubladen mit überraschendem Inhalt bieten spannende Information. Interaktive Videobrillen lassen sich beim Sitzen auf einem meterlangen massiven Zirbenstamm herabziehen; gesteuert wird die folgende virtuelle Führung durch die Natur dann über die eigenen Augenbewegungen in den Sprachen Deutsch, Italienisch und Englisch. Tierpräparate stehen dazu in spannendem Kontrast.

„Schon bisher haben wir an Schlechtwettertagen bis zu 900 Besucher im Nationalparkhaus“, berichtete Mitarbeiter Florian Jurgeit. Mit der Modernisierung der Dauerausstellung will man noch mehr Menschen auf die Osttiroler Naturschätze aufmerksam machen.

Die Kosten für die Neugestaltung beziffert Stotter mit 500.000 Euro. Die Hälfte davon soll über eine Förderung zur ländlichen Entwicklung fließen. Felipe wünschte zur Eröffnung, dass diese Investitionen Früchte tragen: „Wir nehmen Geld in die Hand, um ein Bewusstsein für den Wert des Unberührten zu wecken. Wir zeigen hier drinnen, was man draußen tatsächlich erleben kann.“