St. Johann i. T. — Heute ist ein ganz besonderer Tag für Christian Hauser aus St. Johann: Der 48-Jährige wird um 14 Uhr im Salzburger Dom zum Priester geweiht. Damit ist Hauser heuer der einzige Neupriester der Erzdiözese Salzburg.

Herr Hauser, wollten Sie schon als Kind Priester werden?

Christian Hauser: Der Glaube war zwar von frühester Kindheit an ein mich begleitender und wesentlicher Bestandteil meines Lebens, aber als Kind habe ich daran gedacht, Volksschullehrer zu werden. Ich dachte immer, mein Bruder Manfred würde sicher einmal Priester werden, wenn er erwachsen sein wird, weil er als Kind ein überaus eifriger Ministrant war. Mit etwa 30 Jahren kam dann zum ersten Mal der Gedanke, ob Priester zu werden, nicht auch ein Weg für mich sei. Dieser Gedanke ließ mich nicht mehr los, auch wenn ich ihn durch die intensive Arbeit im Restaurant- und Partyservicebereich „erfolgreich“ verdrängen konnte. 2009 fasste ich dann aber endgültig den Entschluss, meine Arbeitsstelle zu kündigen und den Weg der Priesterausbildung damals in Horn in Niederösterreich zu gehen.

Vor der Weihe sucht sich jeder Priester einen Primizspruch aus. Darin wird deutlich, was dem Einzelnen während seiner Vorbereitung auf die Weihe wichtig geworden ist.

Hauser: Mein Spruch lautet: „Denn die Liebe Christi drängt uns ?“ Für meine Primizbilder habe ich ein Herz-Jesu-Bild ausgewählt, weil das Herz Jesu Sinnbild für diese Liebe Christi ist, die er uns schenken will. Diese Liebe Christi ist für mich das „Mehr im Leben“, das Mehr, das uns im Glauben geschenkt ist, das Mehr, das uns unser Leben als Christen in den unterschiedlichsten Lebensformen und Berufungen, die es gibt, gestalten lässt.

Wie werden die ersten Tage im Amt aussehen?

Hauser: Die Tage vor und nach der Priesterweihe sind geprägt von den Vorbereitungen auf die Primizfeier, die Feier der ersten heiligen Messe in der Heimatgemeinde. Die nächsten Tage und Wochen werde ich einige Nachprimizen feiern dürfen und als Aushilfspriester in der einen oder anderen Pfarre wirken. Ab 1. September darf ich als Kooperator im Pfarrverband Wörgl-Bruckhäusl meinen Dienst beginnen.

Was wollen Sie als Priester bewirken?

Hauser: Das ist am Beginn nicht leicht zu beantworten. Wo meine pastoralen Stärken und Schwächen sind, zeigt sich, glaube ich, erst in der Praxis. Menschen gut zu begleiten, den Menschen den Himmel ein Stück weit offenzuhalten — das ist ein hehrer Wunsch von mir am Beginn meines Priesterseins.

Was bedeutet das Priestersein für Sie?

Hauser: Priestersein hat etwas unendlich Schönes und Kostbares an sich. Priester dürfen Beziehung stiften, die Menschen zum Glauben an Jesus Christus führen, Versöhnung stiften, untereinander, aber auch in der Beziehung zu Gott, Menschen begleiten in guten und in schlechten Tagen, bei der Geburt oder der Hochzeit, aber auch in Krankheit und beim Abschiednehmen von dieser Welt. Priestersein bedeutet für mich nicht Einschränkung, sondern Freiheit, die die eigene Persönlichkeit fordert und fördert, zum eigenen Wohl und dem der Gemeinschaft.

Das Interview führte Miriam Hotter