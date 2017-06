Kaunertal – Bereits zum fünften Mal war die Gletscherstraße im Kaunertal Schauplatz der Handbike-Battle. Ein außergewöhnliches Rennen mit ungewöhnlichen Teilnehmern, die ungewöhnliche Leistungen erbrachten.

Denn Patienten aus niederländischen Reha-Zentren stellten sich der Herausforderung, die unter dem Motto stand: „Nicht gegen die Zeit, sondern zum Überwinden der eigenen Grenzen. Die Suche nach dem physisch Möglichen.“ Liegend im Handbike auf den Gletscher – das war eine Herausforderung aus ganz anderer Perspektive.

Bestzeiten? Die waren kein Thema. Mehr als 100 Teilnehmer setzten für sich nämlich einen anderen Maßstab. Und als Motivator begleitete Paralympics-Goldmedaillengewinner Jetze Plat (NL) das Teilnehmerfeld.

Und da zeigte sich, dass sich die Vorbereitung lohnte. „Um die sportliche Herausforderung in Tirol zu meistern, legen wir mit dem Training bereits im Dezember los. Die Leute werden dadurch im Vorfeld fitter und eignen sich einen aktiven Lebensstil an“, sagte der Arzt David Gobets.

Das gemeinsame Ziel einte, nur mit reiner Kraft der Arme war das Ziel bei der Ochsenalm im Fokus.

Paralympics-Sieger Jetze Plat, Sieger und Streckenrekordhalter im Handbike-Battle Kaunertal, weiß: „Für jeden, der hier antritt, ist es eine lange Reise bis zu diesem Tag. Ob durch Krankheiten oder Unfälle bedingt, alle Teilnehmer haben ihre individuelle Geschichte. Dieses Rennen hilft beim persönlichen Fortkommen.“

Eine ganze Woche hatten die Teilnehmer samt Familien, Physiotherapeuten und Ärzten im Kaunertal ihren Hotspot.

„Insgesamt 500 Personen umfasste die Delegation“, freute sich Michaela Gasser vom Tourismusverband. „Es ist wirklich einmalig, dass 100 Teilnehmer eine ganze Woche an einem Standort so gut untergebracht sind. Die hervorragende Infrastruktur macht es möglich“, erklärt David Gobets vom OK-Team.

Abel ten Hoorn, einer der Initiatoren, entdeckte das Potenzial des Kaunertals für seine Klienten. „Er hat gesehen, dass wir uns um diese Gästeschicht aktiv bemühen, und war begeistert von der Gletscherstraße. Mittlerweile ist die Handbike-Battle in Holland und Belgien bestens bekannt“, weiß Charly Hafele vom Hotel Weißseespitze. Das weckte auch das Interesse des niederländischen Fernsehens. Ein Team des öffentlich-rechtlichen Senders NPO begleitete die fünfte Auflage per Kamera und bringt das Kaunertal via TV in die holländischen Wohnzimmer. (za)