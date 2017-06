Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – Sie modert vor sich hin. Langsam, still und leise. 30.000 Tonnen Beton und Ziegel sowie 120 Tonnen Stahl aus den 60er-Jahren stehen am Innrain in Form des alten Chemischen Institutsgebäudes nutzlos auf dem Areal der Uni Innsbruck. Und warten auf ihre fachmännische Entsorgung. Zuletzt machte das leerstehende Gebäude vor ein paar Jahren von sich reden, als bekannt wurde, dass Teile davon verstrahlt sind. Was folgte, war eine aufwändige Dekontaminatio­n des gesamten Gebäudes im Jahre 2015. Danach wurde es behördlicherseits zum Abbruch freigegeben.

Nun soll es endlich so weit sein. Dieser Tage dürfte das Verfahren zur Auswahl des Abbruchunternehmens zu Ende gehen. Dann sollen auch die Arbeiten sofort starten. Das sagt die Bundesimmobiliengesellschaft (BIG). Ihr gehört das Objekt. Der Abbruch soll in drei Stufen erfolgen. Zunächst wird das Gebäude entrümpelt, dann „entkernt“, also alle Einbauten entfernt und die Bauteile getrennt. Die Bagger sollen dann im Oktober auffahren – das soll bis Jahresende dauern.

Aufgrund des einstigen Strahlenunfalls werden während dieser Arbeiten laufende Messungen in einzelnen Gebäudeteilen notwendig sein, sagt BIG-Pressesprecher Ernst Eichinger. Weiters enthalte die Fassade Asbest. Diese Platten müssten daher „mit besonderer Sorgfalt demontiert und entsorgt werden“. Die Kosten des Abbruchs der „Alten Chemie“ belaufen sich auf einen niederen einstelligen Millionenbetrag, heißt es.

Völlig offen ist derzeit aber noch, was danach auf dem dann freigewordenen Uni-Areal passieren soll. Aufklärung darüber kann auch die für Infrastruktur zuständige Anke Bockreis nicht liefern. Weil sie zu der Causa derzeit einfach nichts sagen will, heißt es aus ihrem Büro.

Ein vor Jahren von der BIG initiierter Architekturwettbewerb wurde widerrufen, weil das Ministerium die Mittel für ein neues Projekt bis dato noch nicht freigegeben haben soll. Noch 2014 wurden bis zu 80 Mio. € kolportiert. Angedacht wären Hörsäle, Seminarräume und ähnliche Uni-Einrichtungen samt Tiefgarage.

Vorerst dürfte den Chemischen Instituten nur eines nachfolgen: ein leerer Platz.