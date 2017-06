Innsbruck – Aus „gesundheitlichen Gründen“, so Dompropst Florian Huber, hat Monsignore Josef Wolsegger seine Aufgabe als Rektor der Spitalskirche in Innsbruck zurückgelegt. Im Rahmen einer heiligen Messe werde sich dieser am kommenden Sonntag verabschieden. Wolsegger (74) hatte diese Aufgabe seit dem Jahr 2006 inne.

Einen Nachfolger für Wols­egger gibt es nicht. Das wird Folgen haben – und zwar für die derzeitige Gottesdienstordnung. Diese kann nämlich nicht mehr fortgeführt werden. Im Klartext heißt das, dass in der Spitalskirche – sie steht unübersehbar in der Fußgängerzone der nördlichen Maria-Theresien-Straße – ab Sonntag keine regulären Gottesdienste mehr am Vorabend der Sonn- und Feiertage sowie an den Sonn- und Feiertagen selbst stattfinden werden, lediglich zu besonderen Anlässen. Dazu zählen Trauungen oder Begräbnismessen.

„Es ist eine sehr schmerzliche Angelegenheit und das tut niemand gerne“, bedauert Huber auf TT-Nachfrage: „Aber so wie bisher können wir nicht mehr weitermachen.“ Der Pfarrgemeinderat habe dieser Vorgangsweise zugestimmt, sagt Huber. All jene, die bis dato die Gottesdienste in der Spitalskirche besuchten, lädt Huber in die beiden Pfarrkirchen des Seelsorgeraumes Dreiheiligen-St. Jakob ein, allenfalls auch in die nahen Klosterkirchen.

Wie es mit der Spitalskirche weitergehen soll, ist indes noch weitgehend unklar. Fix ist, dass die Kirchentüren nicht versperrt werden, sondern weiterhin für alle offen stünden, betont Huber. Die weitere Nutzung der im Eigentum der Dompfarre stehenden Kirche gelte es aber intensiv zu diskutieren. Hierzu benötige es einen „längeren Nachdenkprozess“, wie Huber sagt. Nach der Sommerpause wolle man selbigen starten. (mami)