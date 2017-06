Zirl – Welche „Energiebündel“ die 350 Volksschüler aus 18 Tiroler Schulen sind, das zeigten die Kinder gestern in Zirl gleich zu Beginn der 1. Kinder-Klimakonferenz. „Jetzt reden wir“, das Motto der Veranstaltung, wurde zu Beginn lautstark musikalisch interpretiert. Dann ging es für die Politik zur Sache, denn die Aufgabe der Schüler war es, Forderungen, Ideen, Visionen in Sachen Klimaschutz darzustellen. Und das taten die Kinder in äußerst kreativer Art und Weise.

Vom solarbetriebenen Zug zwischen Landeck und Nauders bis zu mehr Grünflächen im Außerfern – die kleinen Klimaschützer hatten große Visionen. Die Veranstaltung hat sich ganz ins Zeichen der Aktion Tirol 2050 gestellt. Also jenem Jahr, in dem das Land die Halbierung des Energieverbrauchs anpeilt und den Bedarf mit erneuerbaren Energieträgern selbst decken will. Und jenem Jahr, wenn die jetzigen Volksschüler selbst über 40 Jahre alt und vielleicht sogar in der Politik sein werden. LHStv. Ingrid Felipe, LHStv. Josef Geisler und LR Beate Palfrader zeigten sich von der Aktion und den Ideen gestern jedenfalls begeistert. Schon im Vorfeld hatten sich die Schüler in Workshops mit dem Klimaschutz auseinandergesetzt. Die Politiker spendeten den Kindern großes Lob für die Ideen. „Man kann nicht früh genug damit anfangen, Kinder für den Umweltschutz zu gewinnen“, meinte etwa Felipe. Im nächsten Jahr soll es eine Fortsetzung geben. (TT)