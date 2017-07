Landeck – Vom früheren Land­ecker Landtagsabgeordneten Heinrich Juen ins Leben gerufen, bereitet das „Team Osteuropahilfe“ abermals eine Hilfsaktion vor. Schwerpunkt ist diesmal Moldawien, das ärmste Land in Europa.

„Das Moldawien-Projekt machen wir auf Bitte von unserem Landeshauptmann“, sagte Koordinator Fritz Gastl am Freitag bei der Präsentation des Vorhabens. Aber auch notleidende Menschen in den Regionen Suhareka und Peja (Kosovo) sowie in Satu Mare (Rumänien) sollen einen Teil der Hilfsgüter bekommen, die wieder in der Landecker Pontlatz-Kaserne gesammelt und im September auf Sattelzüge verladen werden.

Das Team ist weiterhin auf Spenden der Bevölkerung angewiesen. Die Liste der Hilfsgüter reicht von Bekleidung, Schuhen, Kinderspielzeug, Fahrrädern, Schulsachen, Hygieneartikeln bis zu Bett­wäsche und Matratzen. Letztere müssen allerdings neu sein. Pflegebetten sind in den Armenregionen ebenso gefragt wie Rollstühle und Rollatoren. „Aus dem Kosovo haben wir auch eine Anfrage bezüglich Schulmöbeln vorliegen“, schilderte Gastl. „Dort ist eine Schule neu gebaut worden, offenbar fehlt das Geld für Möbel.“

Wer Hilfsgüter spenden möchte, wird gebeten, diese in beschrifteten Kartons verpackt in der Pontlatz-­Kaserne abzugeben. Termine: 22. September, 13 bis 16 Uhr, 23. September, 8.30 bis 12 Uhr, und 26. September, 8.30 bis 16 Uhr. Abermals sind auch Geldspenden erwünscht – Konto „Hilfe für Osteuropa“, AT81 4239 0005 0011 2819. Infos unter Tel. 0676/7549390 oder gastl@tele2.at.

Die Spendenaktion in Fließ koordiniert Josef Gfall am 15. September, 12 bis 20 Uhr, beim Recyclinghof. (hwe)