Von Kathrin Siller

Brixen i. Th. – Magdalena Riesers Leben begann mit einem Handicap. Das Mädchen aus Brixen im Thale ist fast taub. Ein Neugeborenen-Hörscreening war bei ihr nicht gemacht worden. Das etwas nicht stimmte, fiel den Eltern nicht sofort auf. Gleichgewicht oder Motorik waren normal entwickelt und außerdem konnte die heute 16-Jährige viel durch die Augen kompensieren. „So saß sie mit dem Rücken zum Tisch, als wir versuchshalber auf den Tisch gehaut haben. Das Geräusch hörte sie nicht, aber sie muss es aus den Augenwinkeln gesehen haben, worauf sie sich umdrehte.“ Es gab einige solcher Situationen, die die Riesers immer wieder an der Theorie „Schwerhörigkeit“ zweifeln ließen.

Viele Untersuchungen, alternative Versuche und Hörgerätsexperimente später war für die Familie aber klar, dass wohl nichts an einem Cochlea-Implantat vorbeiführt. Es stand fest: Magdalena hörte erst ab 90 bis 100 Dezibel – das entspricht einem aufheulenden Motor. Das meiste nahm sie so undeutlich wahr, dass sie damit nichts hätte anfangen können. Da war sie vier Jahre alt.

Während der Operation – heute ein Routine­eingriff, damals ein sechsstündiger Einsatz – wurde ein Implantat ins Innenohr gesetzt. Von einem Mikrofon werden nun Schallwellen über dieses Implantat und weiter via zwölf Elektroden zum Hörnerv geleitet.

Die Vorstellung, dass das Gerät eingeschaltet wird und der Patient plötzlich vor Freude durch die Gegend hüpft, ist aber ein Mythos: „Das Gehirn kennt das Hören ja nicht und kann Geräusche deshalb nicht identifizieren und zuordnen.“ Magdalena musste also erst lernen: So klingt Mama, so klingt Papa, so klinge ich. „Wir haben zum Beispiel an der Haustüre geläutet, die Türe geöffnet und erklärt: ‚Das ist eine Glocke.‘“

Auch Magdalenas jüngerer Bruder Simon war eine große Hilfe: „Er konnte ja schon reden, als seine Schwester erst zu hören anfing.“ Der Kindergarten habe ganz toll reagiert, die Leiterin sogar Fortbildungen zu dem Thema besucht. „Wir hatten mit den Lehrern immer ganz viel Glück“, freut sich Kathrin. Auch wenn das Sprechen noch immer Schwierigkeiten bereitet und schnelles Reden Magdalenas Ohren überfordert, das Leben sei die beste Therapie. Der Teenager ist Marketenderin, hat Klavier gespielt und hört gerne Musik. Und macht eine Ausbildung zur Zahnarztassistentin. Magdalenas Traumjob, bei dem ihre ruhige Hand von Vorteil ist. An das Kompressorengeräusch des Mundsaugers musste sie sich erst gewöhnen, aber ihr Chef sei beispielhaft: „Wenn er mit mir spricht, nimmt er den Mundschutz ab, weil ich mir immer noch leichter tue, wenn ich zusätzlich Lippen lesen kann.“

Alltagsprobleme kehrt die Familie aber nicht unter den Tisch: Das Gerät darf nicht mit zum Schwimmen und die Batterien müssen alle fünf Tage gewechselt werden. Richtig unangenehme Geräusche gibt es aber wenige: „Am ehesten, wenn Papa pfeift“, lacht Magdalena. Das Gerät ausschalten zu können, hat freilich seine Vorteile: „Wenn’s in der Nacht ein Gewitter gibt, tue ich es weg und höre nichts mehr.“