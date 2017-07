Gerlos – Da staunte der langjährige Notfallsanitäter Hansjörg Tusch (57) nicht schlecht, als ihm kürzlich zu Dienstbeginn in der Rotkreuz-Ortsstelle Gerlos von seinem an diesem Tag zugeteilten Zivildiener Thomas Egger (21) eine Torte überreicht wurde. „Ja, wie komme ich denn zu der Ehre“, fragte Tusch seinen Zivildiener. Der klärte seinen Rettungskollegen auf: Es war am Vormittag des 28. Juli 1995, als Thomas noch im Bauch seiner Mutter war und der Vater die werdende Mutter ins Krankenhaus Schwaz chauffieren wollte. „Das ging sich nicht mehr aus“, erzählt Thomas. Die Rettung wurde alarmiert und Sanitäter Hansjörg Tusch war es, den dann seine erste Geburt im Rettungswagen beim Bahnhof in Uderns erwarten sollte. „Noch ehe der alarmierte Doktor vor Ort war, war das Kind schon auf der Welt“, erzählt Tusch. Alles ging gut und Tusch erhielt ein Dankesschreiben von Thomas’ Eltern. Ersten direkten Kontakt mit ihm gab es aber erst jetzt beim gemeinsamen Dienst.