Wien – - Österreichs Patienten werden ihre Impfdaten bald elektronisch abrufen können. Bereits 2018 soll der e-Impfpass in Pilotbetrieb gehen, am Freitag wurde das Projekt in Auftrag gegeben, hieß es in einer Aussendung des Gesundheitsministeriums.

Der Ausbau moderner Technologien ist ein zentraler Schwerpunkt im Fahrplan Gesundheit 2021, der am Freitag von der Zielsteuerungskommission, bestehend aus Vertretern aus Bund, Ländern und Sozialversicherung, behandelt wurde. Festgeschrieben wurde er bereits im April in einem sogenannten Zielsteuerungsvertrag.

„Mit dem e-Impfpass ist eine lückenlose Dokumentation und ein individuelles Erinnerungsservice möglich - vergessene Impfungen oder unnötige Mehrfachimpfungen gehören damit der Vergangenheit an“, freute sich Ministerin Pamela Rendi-Wagner (SPÖ). Derzeit sei der Impfstatus in Österreich meist unvollständig oder nicht durchgängig dokumentiert. (APA)