Wattens – Während der Monate Juli und August erscheinen die Swarovski Kristallwelten Wattens in einem neuen Licht: Im Rahmen des ersten Sommerfestivals verwandelt sich das gesamte Areal in eine „Mela“, ein farbenprächtiges indisches Fest. „Life is beautiful“, so die Devise des indischen Stardesigners Manish Arora, unter dessen Leitung die Kristallwelten in ein indisches Gesamtkunstwerk verwandelt werden. Es sollen nicht nur Einheimische vom magischen indischen Flair profitieren, sondern auch Besucher vom Subkontinent angezogen werden. Gerade in Tirol sind Jahr für Jahr mehr Ankünfte von Reisenden aus Indien zu beobachten. Die Kristallwelten zählten letztes Jahr über 70.000 Gäste aus Indien, heuer werden 80.000 Besucher erwartet. „Indien zählt neben Österreich und Deutschland zu unseren Top-3-Besuchernationen, allein zwischen 2010 und 2015 konnten wir eine fast 100 %ige Steigerung der Besucherzahlen aus Indien verzeichnen“, so Kristallwelten-Geschäftsführer Stefan Isser. Dafür sorgen die ausgeprägte Faszination der Kristalle für die indischen Gäste und nicht zuletzt auch zahlreiche Bollywood-Produktionen in Tirol. Während des Sommerfestivals sind die Kristallwelten täglich bis 22 Uhr geöffnet. Die Gäste erwarten neben der Ausstellung ein großes Sommerkino, Musik und würzige indische Gaumenfreuden. (kk)