Schattwald – „Wasser marsch“ heißt es ab Freitag in Schattwald. Von 7. bis 9. Juli geht dort der 43. Bezirks-Nassleistungswettbewerb über die Bühne. Der Bewerb startet am Freitag um 16 Uhr. Am Abend heizt die Partyband Allgäuwild ab 20 Uhr im Festzelt ein. Am Samstag ab 9 Uhr geht der Bewerb weiter, um 19 Uhr beginnt der Parallelbewerb. Um 16 Uhr spielen Grenzwertig Böhmisch und ab 20.30 Uhr Allgäu feager auf. Am Sonntag geht’s um 10 mit dem Jugendbewerb weiter, ab 11 Uhr musiziert die MK Schattwald beim Frühschoppen. Um 13 Uhr nehmen die Gruppen Aufstellung zur Schlussveranstaltung. (TT)