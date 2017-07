Innsbruck – Schwitzen in den Messehallen: 2903 hoffnungsvolle Studenten sind Freitagfrüh in Innsbruck angetreten, um einen der 455 begehrten Studienplätze für Human- und Zahnmedizin beziehungsweise für das Bachelor- oder Masterstudium in Molekularer Medizin zu ergattern. Laut Quotenregelung stehen 75 Prozent der Plätze für Bewerber mit österreichischem Maturazeugnis zur Verfügung, 20 Prozent für Bewerber aus EU-Mitgliedstaaten und fünf Prozent für Bewerber aus anderen Ländern. Das Bachelor- und das Masterstudium der Molekularen Medizin (30 bzw. 25 Plätze) unterliegen nicht der Quotenregelung. Angemeldet waren 3399, das heißt 23 Prozent sind nicht erschienen. Das teilte die Med-Uni Innsbruck in einer Aussendung mit.

Während in Innsbruck die Zahl der Teilnehmer am Aufnahmetest nahezu konstant geblieben ist, stieg sie österreichweit weiter an. Insgesamt stellten sich an den vier Medizin-Standorten Innsbruck, Wien, Graz und Linz 12.769 Maturanten dem neunstündigen Verfahren.

Wie schon in den Vorjahren erschienen rund 80 Prozent der angemeldeten Bewerber zum Aufnahmetest. „Das Interesse an Medizin ist ungebrochen, und wir haben auch heuer wieder einen Rekord zu verzeichnen was die Anmeldungen betrifft“, gab Anita Rieder, Vizerektorin für Lehre der Medizinischen Universität Wien (MedUni Wien), in einer Pressekonferenz bekannt.

Die Zahl der Testteilnehmer hat sich seit Einführung der Aufnahmeverfahren 2006 vervielfacht: Waren es 2006 erst 4370 Bewerber, hatte sich diese Zahl bis 2013 auf 8364 fast verdoppelt und bis 2016 auf 12.769 fast verdreifacht. Die Zahl der verfügbaren Plätze wuchs dagegen nur leicht von 1500 auf 1620.

Das Bachelor- und Masterstudium Molekulare Medizin wird übrigens nur in Innsbruck angeboten. Interessenten für das Bachelorstudium müssen nicht nur eine allgemeine Universitätsreife nachweisen sondern zunächst am QMM-BSc-Test teilnehmen, der naturwissenschaftliches Wissen abfragt. Die 60 besten Kandidaten werden zu einem anschließenden Interview vor ein Aufnahmegremium eingeladen.

Die Bewerber für ein Masterstudium Molekulare Medizin müssen den QMM-MSc-Test absolvieren. Dieser fragt medizinische Kenntnisse ab. Der Auswahltest wird ergänzt um ein Motivationsscheiben sowie ein Auswahlgespräch vor einem Gremium. (TT.com, APA)