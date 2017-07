Wörgl – Durch Zigarettenstummel, Kaugummi oder Verpackung verschmutzte Straßen und öffentliche Plätze sind nicht nur in Wörgl ein Ärgernis. „Es gibt viele Städte in Österreich, zum Beispiel Graz, die das Wegwerfen von Kleinmüll bestrafen“, erklärt­e Vize-BM Mario Wiechenthaler bei der jüngsten Wörgler Geeinderatssitzung. Er brachte für seine Freiheitliche Wörgler Liste (FWL) und die Liste Wechner einen Antrag ein, solchen Umweltfrevel künftig unter Strafe zu stellen. „Es muss das Bewusstsein dafür geschärft werden“, sagte Wiechenthaler. In Orten, wo man Sanktionen eingeführt habe, sei es teilweise zu Besserungen gekommen. Wörgl will künftig von Umweltsündern, die keinen Aschenbecher oder Abfallkorb verwenden und Kleinmüll achtlos wegwerfen, 35 Euro Strafe verlangen. Der Antrag liegt im Ausschuss, angesichts der Mehrheit der Regierungskoalition Liste Wechner/FWL kann man ihn aber bereits als beschlossen ansehen, falls keine formalen Hindernisse an der Umsetzung auftauchen sollten.

BM Hedi Wechner erklärte auf Anfrage der TT, dass man ein Auge auf die Einhaltung haben und auch Strafen erlassen werde. In Wörgl ist übrigens auch der Konsum von Alkohol im öffentlichen Raum und das Füttern von Tauben verboten. (wo)