Lienz – Rechtzeitig zu Ferien­beginn ist alles fertig, und die Lienzer Innenstadt ist um eine gemütliche Flaniermeil­e reicher. Die Rede ist von der neuen Pflasterung in der Andrä-Kranz-Gasse und am unteren Johannesplatz. Sie schließt an die gleichartige Gestaltung der oberen Altstadt an und reicht bis zum Lienzer Hauptplatz. Das Auffallendste: Es gibt keine Gehsteige, Randsteine oder Stufen mehr. Damit wird der Bereich im Herzen von Lienz zu einem Raum, in dem Fußgänger, Radler und Autofahrer gleichberechtigt sind.

Insgesamt wurde seit Mitte April in 78 Tagen Bauzeit eine Fläche von 1444 Quadratmetern neu gestaltet: mit rotem Porphyr, grauen Granitplatten und Rinnensteinen. Im Zuge der Grabungen kamen auch neue Wasser- und Stromleitungen sowie Rohre für schnelles Internet unter die Erde. Im Boden sind Beleuchtungskörper eingelassen. Insgesamt nahm die Stadt für die Neugestaltung 665.000 Euro in die Hand.

Bei der offiziellen Eröffnungsfeier gestern Nachmittag bekräftigten sowohl Bürgermeisterin Elisabeth Blanik als auch der Vertreter der Hauptplatz-Kaufleute, Peter Paul Rohracher: Nächstes Jahr soll die Verschönerung von Lienz auf dem Hauptplatz weitergehen. (co)