Oberhofen – Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren: Zum dritten Mal nach 1982 und 1997 ist Oberhofen vom 21. bis zum 23. Juli Austragungsort des Bezirksnassleistungsbewerbs der Feuerwehren. Neben dem Wettstreit lockt auch ein umfangreiches Rahmenprogramm. Insgesamt 130 Bewerbsgruppen werden erwartet. Die Wettkämpf­e selbst beginnen am 21. Juli um 17 Uhr und werden tags darauf fortgesetzt. Höhepunkt ist der K.-o.-Bewerb am Samstag, bei dem die besten acht Teams antreten. Im Rahmen des vielfältigen Festprogramms musizieren am Freitag die Torpedos NG und am Samstagabend die Kreuzbichler. Am Sonntag gibt es ab 9 Uhr eine Feldmesse beim Festzelt mit Fahrzeugsegnung und anschließend einen Frühschoppen der Musikkapelle Oberhofen. (TT)