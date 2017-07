Hall – Ein Antrag, den die Oppositionsliste „Für Hall“ in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates eingebracht hat, sorgt in Hall für Aufregung: Die Antragsteller fordern einen Nachtragskredit für „dringend nötige Erhaltungsmaßnahmen“ im städtischen Kindergarten Schlöglstraße. Dieser erfülle die Anforderungen, die das Land Tirol für Kindergärten mit einer Gruppe vorsehe, derzeit „in keinster Weise“, erklären GR Claudia Weiler und Ersatz-GR Ruth Langer.

Bei einem Lokalaugenschein Ende Mai hätten sie eine Vielzahl an Mängeln festgestellt, berichten die Mandatarinnen: So biete der Gruppenraum für 20 Kinder nur 31,2 Quadratmeter statt der vorgesehenen 55 m², der Bewegungsraum gar nur 13 statt 60 m². Zwischen den Räumen sei auch keine (mobile) Abtrennung möglich – „dabei bräuchte es gerade in diesem Kindergarten, den ausschließlich Kinder mit Deutsch als Zweitsprache besuchen, die Möglichkeit für Sprachförderung unabhängig vom Rest der Gruppe“, so Weiler. Derzeit müsse die Sprachförderung wegen der beengten Platzverhältnisse meist im Toilettenraum stattfinden. Weitere Kritikpunkte: Der Teppich im Bewegungsraum sei völlig abgenutzt, es fehle an rollbaren Tischen, um Platz für Bewegungs- und Kreisspiele zu schaffen, an absperrbaren Schränken für die Aufbewahrung von Geld – und an einer Beschattung für den öffentlichen Spielplatz, der vom Kindergarten mitgenützt wird. Die nötigen Maßnahmen seien mit dem „spärlichen Jahresbudget“ von 500 Euro nicht zu finanzieren, meint Weiler. „Die Vermutung liegt nahe, dass da seitens der Stadt nichts mehr investiert wird, weil man weiß, dass es in Hall ohnehin eine größere Lösung in Form eines neuen Kinderzentrums brauchen wird“, ergänzt Langer.

BM Eva Posch (VP) weist das klar zurück: „Jedes Jahr steht im Budget eine bestimmte Summe für Nachschaffungen bereit. Wir waren wie immer im Herbst vor Ort und haben uns die Situation angeschaut, da wurden keine besonderen Beschwerden an uns herangetragen.“ Durch den Ausbau des Balkons zu einem Wintergarten vor einigen Jahren habe der Kindergarten sehr gewonnen, so Posch weiter, zudem stehe ein großer Garten zur Verfügung, der halt von anderen mitgenützt werde. „Und die Ausstattung wird Schritt für Schritt nachgeschafft, wie in anderen Kindergärten auch.“ Genau wie die Opposition lobt Posch die „sehr engagierte Arbeit der Pädagoginnen“.

Über die Vorgangsweise von „Für Hall“ zeigt sich die Bürgermeisterin indes „verwundert“: „Der erste Weg hätte eigentlich zu mir bzw. über den Bildungsausschuss führen sollen. Leider hat GR Weiler nicht die lösungsorientierte, sondern die publikumswirksame Variante gewählt.“

Der Kindergarten Schlöglstraße sei zwar klein, das wisse man, aber „von früher her genehmigt“, heißt es aus dem Büro von Bildungslandesrätin Beate Palfrader. Und: Die Stadt Hall arbeite am Ausbau der Kinderbetreuung – und werde dabei von Landesseite unterstützt. Die Kindergartenleitung selbst war für die TT nicht erreichbar. (md)