Stams – „Die Veranstaltung am Ende jedes Schuljahres ist immer ein besonderes Ereignis für uns alle“, betont Direktor Arno Staudacher: „Wir feiern mit unseren frischgebackenen MaturantIn­nen und HandelsschulabsolventInnen, stoßen auf die sportlichen Erfolge an und erinnern uns mit den Sportpensionären an vergangene Zeiten.“ Das Schigymnasium Stams gilt seit Jahrzehnten als die Eliteschule für junge, talentierte und motivierte Menschen und schmiedet die Wintersport-Asse von morgen. Der Höhepunkt eines jeden Schuljahres ist die traditionelle Abschlussfeier, die am vergangenen Freitag über die Bühne ging.

Im Rahmen der Veranstaltung wurden neben den vielen sportlichen Erfolgen auch die besonderen schulischen Leistungen vor den Vorhang geholt. Besonders freuen durfte sich Skirennläuferin Stephanie Venier, die bei den Weltmeisterschaften in St. Moritz den zweiten Platz in der Abfahrt holte. Aber auch die Schüler Samuel Mraz, Marc-Luis Rainer, Anna Gandler, Sophie Mair, Clemens Leitner, Markus Rupitsch und Mika Schwann wurden für ihre sportlichen Erfolge geehrt.

Wohin die Wege nach der Ausbildung überall führen können, zeigte der ehemalige Absolvent Hippolyt Kempf, der nach seinem beeindruckenden Vortrag über seinen beruflichen Werdegang für eben diesen ausgezeichnet wurde. Ebenso wurde der Ötztaler Christoph Nösig, der in diesem Jahr seine aktive Karriere als Skirennläufer beendete, im Rahmen der Veranstaltung für seine Erfolge ausgezeichnet.

Höhepunkt der Feier war die Ernennung des „Student of the Year 2017“ für die schulischen und sportlichen Leistungen. Die von Raiffeisen gesponserte Förderung besteht aus einem Jahresbeitrag für die anfallenden Schul- und Heimkosten. In diesem Jahr durfte sich Julia Huber über den Scheck freuen. (TT)