Schattwald – Bei sengender Hitze in schwerer Montur wettbewerbsmäßig einen Löschangriff vorzutragen ist schon eine harte „Partie“. Knapp über 100 Gruppen aus dem Bezirk und von außerhalb stellten sich dieser Herausforderung beim 43. Feuerwehr-Nass-Wettbewerb in der Tannheimertaler Gemeinde Schattwald. Die Organisation oblag den Florianijüngern der Grenzgemeinde, die damit schon reiche Erfahrung haben. Einmalig im Bezirk Reutte zeichneten sie schon zum vierten Mal für den Bewerb verantwortlich. Der große Publikumsandrang wurde genauso gut bewältigt wie die technischen Voraussetzungen am Sportplatz und die Organisation des Rahmenprogramms, was Bezirksfeuerwehrkommandant Dietmar Berktold dankbar registrierte. Dass von der Veranstalter-Wehr neben der vielen Arbeit noch fünf Gruppen am Wettbewerb teilnahmen, wurde allenthalben mit Hochachtung vermerkt.

Als Siegergruppe trug sich Vorderhornbach III (Bronze) mit einer Zeit von deutlich unter einer Minute ein, den Sieg in der Silbergruppe konnte Schattwald VI verbuchen. Vor der Schlussveranstaltung am Sonntag stellten sich noch 35 Trupps von Jungfeuerwehr-Buben und -Mädchen den Bewerbsrichtern und waren mit vollem Einsatz bei der Sache. (hani)