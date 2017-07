Mayrhofen – 240 Schülerinnen und Schüler der Modellregion Zillertal trafen sich kürzlich zu einem sportlichen Kräftemessen in der Sport- und Freizeitanlage in Mayrhofen. Aus jeder Schule traten die 40 besten Mädchen und Buben in vier verschiedenen Disziplinen (50-m-Sprint, Schlagball, Weitsprung, Cross-Country-Lauf) gegeneinander beim erstmals durchgeführten Sportfest der Schulen der Modellregion Zillertal an.

Nach drei Stunden sehenswerter Wettkämpfe, bei denen die Sportler ihr Bestes gaben, stand fest, welche Schule sich den Wanderpokal holt: Das Team der NMS Fügen 1 setzte sich knapp vor den punkte­gleichen Teams der Schulen Hippach, Zell und Stumm durch. Die NMS Fügen 2 wurd­e Fünfter und die NMS Mayrhofen belegte Rang 6.

„Die Veranstaltung war geprägt von sportlicher Fairness und diszipliniertem Miteinander von Lehrern und Schülern“, freuen sich die Organisatoren Hermann Geisler und Stefan Hackl. Sie weisen darauf hin, dass das Sportfest erst durch die Unterstützung von vier Hauptsponsoren ermöglicht wurde und dankten zudem zahlreichen Gutschein-Spendern. Die Chancen stehen gut, dass es eine Wiederholung des Sportfestes gibt, wurde doch ein Wanderpokal vergeben. (TT)