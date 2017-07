Von Claudia Funder

Lienz – Das ungeduldige Warten vieler hat in Kürze ein Ende. Schon bald wird durch die Straßen und Gassen von Lienz wieder Theaterluft wehen. Am 25. Juli fällt der Startschuss zu fünf unkonventionellen Tagen, welche die Stadt vorübergehend wieder in einen Ausnahmezustand versetzen werden. Die 26. Ausgabe des Straßentheaterfestivals Olala wird an vielen Standorten der Stadt erneut für Humor, Poesie und vor Staunen offene Münder sorgen.

Als facettenreich erweist sich das Programm von Osttirols größter Kulturveranstaltung. Der Bogen spannt sich von Platzinszenierungen über Installationen bis hin zur Kleinkunst mit Artistik, Akrobatik, nonverbaler Comedy, Walkacts und Musiktheater. Das Organisationsteam des Kulturvereins Ummi Gummi leistete bei den Vorbereitungen wieder ganze Arbeit.

34 Gruppen mit 117 Künstlern aus 14 Staaten werden die Stadt bis 29. Juli in Beschlag nehmen und sie zur lebendigen Open-Air-Bühne machen.

Produktionen des Cirque Nouveau mit Vertretern aus Kanada, Frankreich, USA, Spanien, Italien und Indien sind wohl das Glanzstück des Festivals. Dieses Genre soll, wie Olala-Mastermind Hans Mutschlechner erklärt, auch die Stoßrichtung für die Zukunft des Festivals sein.

Erneut werden belgische Absurditäten und niederländischer Wahnsinn unter dem Titel „Benejux“ als schräges Aushängeschild des Festivals den Olala-Tagen eine besondere Würze verleihen. Walkacts, Installationen und Sideshows runden das gutdosierte Programm ab. Station machen wird Olala heuer erneut in Matrei i. O. (27. Juli), Innichen (28. Juli) und erstmals in Sillian (26. Juli).

Die Tagesprogrammpunkte sind wie gewohnt kostenlos erlebbar, die Eintrittspreise für Abendevents sind denkbar niedrig. Nun hofft man auf Wetterglück, das man insbesondere am Eröffnungstag braucht: Auf dem Parkplatz von Schloss Bruck ist ein riesiges Set-up geplant.

Wer gern die Kamera zückt, um Festival-Details auf Bild zu verewigen, kann übrigens auch heuer wieder beim Olala-Fotowettbewerb teilnehmen. Einreichschluss: 1. August. Vorgaben gibt es keine, aber ein gutes Auge, um im richtigen Moment den Auslöser zu drücken, ist gefragt.

Laufend neue Infos zu Olala 2017 sind zeitgerecht unter www.olala.at abrufbar.