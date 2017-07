New York – Pendler in New York befürchten bereits einen „Summer of Hell“: Penn Station, der täglich von rund 600.000 Menschen benutzte belebteste Bahnhof der USA, wird seit Montag renoviert. Bis Anfang September sollen unter anderem mehrere Gleise repariert werden.

An dem Bahnhof in Manhattan kommen mehrere Vorortverbindungen mit zahlreichen U-Bahn- und Buslinien zusammen. Bereits am Montag fielen Dutzende Züge aus oder fuhren nur mit Verspätung. Aufgrund des schlechten Zustands der Infrastruktur waren in den vergangenen Wochen mehrere Züge entgleist. (APA/dpa)