Kufstein – Es war 2002, als der Weinort Langenlois vom Kamp überflutet wurde. Die Bilder der Katastrophe gingen österreichweit durch die Medien und wurden auch in der Festungsstadt gesehen. In Kufstein entschied man sich nicht nur, die Niederösterreicher finanziell zu unterstützen, sondern man schickte auch Helfer in den Ort .

Ziel der Festungsstädter war es, einen Kindergarten wieder aufzubauen. In der Zeit, in der Helfer vor Ort waren, entstanden auch persönliche Freundschaften und ein Kontakt zwischen den offiziellen Stellen.

Die Niederösterreicher bedankten sich für die Hilfe mit einem Produkt, für das sie berühmt sind: mit Wein. Aber nicht nur mit einem Glaserl, sondern mit einem ganzen Weinfest. Das gemeinsame Feiern mündete 2012 in einer Städtepartnerschaft. Seither gibt es nicht nur das Weinfest, sondern auch regelmäßige gegenseitige Besuche.

Die heurige Veranstaltung am Freitag, 14. Juli, und Samstag, 15. Juli, ist zugleich das 15. Festjubiläum. Zwei Tage dreht sich in Kufstein wieder alles um das Thema Wein. Schauplatz des genussreichen Reigens wird wieder der Stadtpark im Stadtzentrum sein.

Zahlreiche Weinbauern präsentieren dabei erlesene Tropfen aus ihren Anbaugebieten. Mit dabei sind wieder neun Winzer aus Kufsteins Partnerstadt Langenlois, aber etwa auch aus dem Burgenland und der Steiermark. Die Langenloiser haben am Freitagabend – anlässlich des Jubiläums – eine Überraschung für ihre Kufsteiner Gastgeber mit im Gepäck.

Ganz stilecht wird den Besuchern in Kufstein der Wein in Riedel-Gläsern serviert. Fürs leibliche Wohl sorgen neben den Weinbauern auch Kufsteiner Gastronomiebetriebe. Zudem bringt Live-Musik von der New Orleans Dixielandband aus Langenlois (Freitag) und Tyrol Music Project (Samstag) die passende Stimmung in den Stadtpark. Das Weinfest beginnt an beiden Tagen um 17 Uhr, der Eintritt ist frei. (TT, wo)