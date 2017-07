Von Angela Dähling

Fügen – Sich einmal wie Disneys Arielle, die Meerjungfrau, fühlen. Das ist der Traum vieler kleiner Mädchen. Für sechs von ihnen erfüllte er sich kürzlich in der Erlebnistherme Zillertal in Fügen. Claudia Huber macht es möglich.

Die 30-jährige Schwazerin bietet eintägige Meerjungfrauen-Schwimmkurse an. „Mein Freund hat eine Tauch- und Schwimmschule und als mein Vater eines Tages Fotos von Nixen in der Zeitung sah, meinte er, das sei doch was für mich“, erzählt Huber. Sie begann mit Recherchen zum Thema im Internet. „In den USA und Deutschland gibt es schon länger dafür eigene Schwimmkurse, bei uns noch nicht“, erzählt sie. Von ihrem Freund Markus Mair wusste sie bereits viel über das Freitauchen und dafür notwendige Atemtechniken. Und auch das Schwimmen mit der Monoflosse war nicht neu. Mit diesem Know-how und im Internet bestellten Meerjungfrauen-Anzügen (mit Bikinistoff überzogene Monoflosse) startete Claudia Huber vor drei Jahren ihren ersten Schwimmkurs für kleine Meerjungfrauen.

Das Thema faszinierte sie immer mehr. Und als sie erfuhr, dass es in Australien Frauen gibt, die mit dem Nixen-Dasein ihren Lebensunterhalt verdienen und als Unterwassermodels Fotos mit Delphinen, Walen und Haien machten, war für Claudia Huber klar: „Das möchte ich auch!“ Sie stieß im Internet auf den Namen Harald Slauschek, einem professionellen Unterwasserfotografen aus Wien. Und sie investierte 2500 Euro in eine 14 kg schwere maßgeschneiderte Nixenflosse mit Silikonschuppen.

Mit Slauschek machte sie in einem Pool Unterwasserfotos – als Nixe, aber auch in Highheels und Abendkleidern. „Das taugt mir, so unter Wasser zu modeln. Ich fühle mich total wohl im Wasser, leicht und schwerelos“, erzählt sie begeistert und ihre makellose Figur ist ein Zeugnis des vielen Wassersports. Aus den Fotos entstand eine Sedcard und nun wird Claudia Huber von Hotels zur Eröffnung von neuen Wellnessanlagen und Hotelpools gebucht oder zum Start der Freibad-Saison in öffentlichen Schwimmbädern. Natürlich ist sie auch für Modefotos unter Wasser buchbar.

Und weil sie weiß, wie viele kleine Mädchen wissen wollen, wie sich das Meerjungfrauen-Dasein anfühlt, bietet sie weiterhin Kurse in ihrer Schwimmschule „Mermaid Tirol“ an. Der nächste am 27. Juli in der Fügener Therme gilt als Vorbereitung für ein ganz besonderes Fotoshooting, das am 1. August dort dann stattfinden wird. „Da kommt der Fotograf Harald Slauschek zu uns. Zehn Meerjungfrauen oder Wassermänner können ihn für persönliche und ganz besondere Unterwasserfotos buchen“, erzählt Claudia Huber.

Die Schwazerin bereitet ihre Schüler schwimm- und atemtechnisch auf diese Fotosession vor. Denn ganz so einfach ist es gar nicht, mit der Monoflosse elegant zu schwimmen. Das haben auch die sechs kleinen Nixen in Fügen erfahren, die am Ende aber strahlend aus dem Wasser auf den Beckenrand hüpfen. Nur ein Mädchen hat Tränen in den Augen: ein deutsches Urlauberkind, das den Kurs von draußen wie gebannt verfolgte und so gerne auch mal eine kleine Meerjungfrau gewesen wäre.