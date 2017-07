Von Helmut Mittermayr

Reutte, Elbigenalp, Steeg – Zwei Pädagogen hatten sich um die Nachfolge von Brigitte Jaindl, die Ende August in Pension gehen wird, als Direktor des Gymnasiums Reutte beworben – eine Professorin aus dem Innsbrucker Raum sowie der Reuttener Manfred Pfeifer. Schon beim Hearing vor der Kollegenschaft vor einigen Wochen erhielt Pfeifer überwältigenden Zuspruch. Nun wurden Schule und Pfeifer vom Ministerium mündlich vorinformiert, dass er mit der provisorischen Leitung betraut wird. Nach wenigen Monaten wird dies dann in eine Direktorenstelle umgewandelt. Pfeifer unterrichtete bisher Informatik, Biologie, Physik und Chemie. Der Lehrer ist vielen auch außerhalb des Gymnasiums bekannt, da er seit Jahren der Alpenvereinssektion Reutte als 1. Vorsitzender vorsteht.

In den vergangenen Wochen wurde in den Volksschulen des Lechtales immer wieder theoretisch und praktisch für den „Helfi“-Wettbewerb geübt. Lehrer, aber auch Schülerteams der NMS Lechtal brachten Volksschülern die einfachsten Grundbegriffe der Ersten Hilfe bei. Insgesamt 216 Volksschüler marschierten zum Abschluss durch Elbigenalp – die bezirksweit größte Leistungsschau des Jugendrotkreuzes.

In den letzten Schultagen besuchten die Kinder der VS Steeg die 1. Tiroler Kinderklimakonferenz in Zirl sowie das Silberbergwerk in Schwaz. Sogar eine Nacht im Zelt im Bockbachtal durften die Steeger Schüler erleben. Höhepunkt war der Besuch eines „waschechten“ Indianers. Perry Silverbird vom Stamm der Navajos erzählte aus seinem Leben und von den Bräuchen seines Stammes. Zum Schluss knüpfte jedes Kind ein Armband nach Indianertradition. Nur das Kriegsbeil wurde an der Steeger Schule nicht ausgegraben, obwohl ...