Innsbruck – „Ein gewisser Lärmpegel ist bei Kindern ganz normal, aber hier geht vieles weit über das Normale hinaus“, ärgert sich Susanne Auer aus der Kochstraße im Saggen. Sie tritt als Sprecherin für „eine Vielzahl an Nachbarn“ auf, die sich durch lautstark spielende Kinder aus dem angrenzenden Flüchtlingsquartier im ehemaligen Heim am Hofgarten empfindlich gestört fühlen.

Schon im August 2016 habe man sich an die Tiroler Sozialen Dienste (TSD) gewandt, sei damals aber „nur vertröstet“ worden, meint Auer. Seit einigen Monaten habe sich die Lage nun verschärft, da jetzt besonders viele kleinere Kinder im Quartier untergebracht seien, die größtenteils „völlig unbeaufsichtigt“ spielen würden, oft mitten auf der Straße. Schrilles Kreischen, stundenlanges Fahrradklingeln, Kleinkinder, die teils bis halb zwei Uhr in der Früh auf der Straße seien: „Das zerrt an den Nerven“, meint Auer. „Wir können die Fenster nicht mehr offen lassen und die Mittagspause oder Ferientage nicht mehr im hauseigenen Garten verbringen.“ Als „Hauptspielplatz“ diene ein zum Messegelände gehöriger Parkplatz, der eigentlich Privatgrund sei.

Von mittags bis spätabends seien Kinder aller Altersstufen allein auf ihren Rädern und Rollern unterwegs, ergänzt Christian Auer, „sie schießen unvermittelt zwischen den parkenden Autos hervor. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis etwas passiert.“ Dabei gebe es in nächster Nähe, bei der Volksschule Saggen, einen großen öffentlichen Spielplatz.

Es fehle ganz offensichtlich an der Aufsicht durch die Eltern bzw. an professioneller Betreuung im Heim, sind sich die Nachbarn einig. In einem Schreiben an TSD, Gemeindepolitik und Polizei fordern sie u. a. Ruhe in der Mittagszeit und nach 20 Uhr ein.

Man habe umgehend auf die Kritik der Anrainer reagiert, sagt TSD-Sprecher Georg Mackner (TSD). So wurde beschlossen, „dass Kinder von nun an nur noch in Begleitung ihrer Eltern zum Spielen außerhalb des Grundstücks der Unterkunft gehen dürfen“. Unbegleitete Kinder würden bis auf Weiteres von den Security-Mitarbeitern nach Hause geschickt. Generell sei man stets bemüht, den Bewohnern und besonders den Kindern die Hausordnung näherzubringen „und diese wenn nötig auch durch pädagogische Maßnahmen umzusetzen“.

Die Kinder im Heim würden hauptsächlich von den Eltern beaufsichtigt, erklärt Mackner, man versuche hier, mit dem Betreuungspersonal vor Ort (fünf Betreuer im Dienstrad) „unterstützend tätig zu sein“ und auch laufend auf die Eltern einzuwirken, was die Aufsichtspflicht betrifft.

Seit dem Schreiben habe sich das Problem „minimal gebessert“, berichtet Susanne Auer, „aber noch immer sind viele Kinder unbeaufsichtigt unterwegs, mit dem Rad am Gehsteig, teils gar mit Kleinkind am Gepäckträger“. Nach Gesprächen mit Gemeindepolitik und Polizei ist sie jedoch „guter Dinge“, was weitere Verbesserungen betrifft.

Seitens der Congress und Messe Innsbruck GmbH war gestern keine Stellungnahme zu erhalten. (md)