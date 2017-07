Von Michael Domanig

Rinn – Über Jahrhunderte hinweg hat die antisemitische Ritualmordlegende rund um das „Anderl von Rinn“ ihre unheilvolle Wirkung entfaltet, die Wallfahrtskirche in Judenstein blieb lange ein viel besuchtes Ziel. Dabei hat es den Mord – den durchziehende Juden am 12. Juli 1462 begangen haben sollen – nie gegeben. Erst Reinhold Stecher erklärte den Kult 1994 endgültig für „verboten“ und hob die Wallfahrt auf, Bischof Manfred Scheuer bekräftigte diese Haltung 2015 in aller Deutlichkeit.

Kaum bekannt ist hingegen, dass schon vor über 100 Jahren von Tirol aus massiv und mutig gegen die „mittelalterlichen Überbleibsel“ in Rinn interveniert wurde. Der in Rumänien geborene Feldrabbiner Josef Sagher (1875–1946), der mit jüdischen Soldaten eines Feldjägerbataillons nach Innsbruck gekommen war, arbeitete von 1909 bis 1911 intensiv an der Beseitigung des Kults. Dazu wandte er sich an die Bischöfe in Salzburg, Brixen und Trient und sogar an Papst Pius X. Sein selbst erklärtes Ziel: ein „Scherflein zur Ausrottung dieses grauenhaften Spukes“ beizutragen.

In einem Schreiben an den Bischof von Brixen, Joseph Altenweisel, bat Sagher im Juni 1910 darum, die grausamen bildlichen Darstellungen aus der Kirche in Judenstein zu entfernen. Er zog biblische und talmudische Quellen heran, führte Christus, Paulus und die Kirchenväter als „Kronzeugen“ an, um zu unterstreichen, dass die Verwendung von Menschenblut in keinem jüdischen Ritus vorgesehen, sondern der „Blutgenuss“ (selbst von Tieren) strengstens verboten sei. Kurz: Der „Blutbeschuldigung“ gegen die Juden fehle jede Grundlage.

In seiner Antwort vom Juli 1911 negierte der Bischof Saghers klare, wissenschaftlich fundierte Argumentation jedoch: Er gab zwar zu, dass die Verwendung von Menschenblut weder in den jüdischen Schriften noch in der Bibel erwähnt werde, stellte aber die Frage, ob es nicht eine jüdische „Geheimtradition“ gebe bzw. einzelne Juden „von einem solchen Wahn befallen“ worden sein könnten. Dass die Geschichte des Anderl nur eine Erfindung nach dem Vorbild der älteren Ritualmordlegende um Simon von Trient gewesen sei, bezweifelte er. Altenweisels Fazit: Es sei „entschieden verfrüht“, die Darstellungen in Rinn zu beseitigen. Abschließend warnte er sogar, dass die Entfernung der Bilder das „Volksbewusstsein reizen“ könne, so dass es „im eigenen Interesse“ der Juden sein müsse, diese Frage nicht aufzurollen.

In einer Replik wies Segher noch einmal darauf hin, dass der Geschichte jegliche historische Basis fehle, sogar die Verfechter der Legende selbst hätten das völlige Fehlen von Quellen beklagt. Vielmehr hätten der in Hall tätige Arzt Hippolyt Guarinoni und seine „Helfershelfer“ die „Schandmär“ im 17. Jahrhundert eben nach dem Vorbild des Simon von Trient erfunden, um „einer krummen Sache zwei Krücken zu geben“.

Letztlich blieb Seghers Einsatz ohne Erfolg – obwohl er seine Argumente, Eingaben und Initiativen sogar in einer Studie dokumentierte, die er nach dem Ersten Weltkrieg im Eigenverlag drucken ließ. Bei einem Themenabend von Tiroler Landesmuseen, Lehrhaus Innsbruck und Gemeindemuseum Absam wurden kürzlich Auszüge daraus vorgetragen. Schon 2012 schrieb der Innsbrucker Historiker Martin Achrainer, der sich mit Sagher eingehend beschäftigt hat, über dessen Buch: „Nur wenige Exemplare sind überliefert; bezeichnenderweise keines in den Innsbrucker Archiven und Bibliotheken.“