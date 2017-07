Lienz – Am Bezirkskrankenhaus Lienz fahren die Bagger auf: 24 Millionen Euro sollen in den Ausbau und die Sanierung des Spitals fließen. Das beschloss die Gesundheitsplattform des Landes Tirol unter Vorsitz von Landesrat Bernhard Tilg (ÖVP). „Von den Investitionen profitieren vor allem die Patientinnen und Patienten“, sagt Tilg.

Ein großer Brocken am Lienzer Spital ist die Einrichtung einer Fachhochschule für die Pflege, die mit einem Bachelortitel abschließt. Das ist neu, bisher konnte man in Lienz nur zur diplomierten Pflegekraft oder zur Pflegehelferin ausgebildet werden. Geplanter Start für die neue zusätzliche Ausbildung ist der Herbst 2019.

Die Krankenhausführung rechnet mit bis zu 154 Schülerinnen und Schülern in allen drei Ausbildungsrichtungen. Dafür braucht es Platz: Zuletzt war davon die Rede, auf dem Krankenhaus-Parkplatz ein neues Gebäude zu errichten. Die Stellplätze sollen unter die Erde wandern. Folgerichtig sieht der aktuelle Plan eine Sanierung der bestehenden Tiefgarage und die Schaffung von 272 zusätzlichen Parkplätzen vor. Das alte Schulgebäude hinter dem Krankenhaus wird ebenfalls saniert und für Verwaltungszwecke verwendet werden.

Sind die Pläne einmal umgesetzt, so wird das Krankenhaus Lienz zu einem Zentrum für medizinische Anliegen aller Art: Denn vorgesehen ist auch, neue Räume für das krankenhauszentrierte bodengebundene Notarztsystem im Lienzer Talboden bereitzustellen. Weiters denkt man über ein „Erstaufnahmezentrum“ nach, Stichwort: neues Primärversorgungsgesetz auf Bundesebene.

Auch bestehende Substanz des Krankenhauses ist in den Plänen enthalten. So werden die Ambulanzen für Innere Medizin und Unfallchirurgie renoviert. Werdende und frischgebackene Mamas kommen ebenfalls in den Genuss von Verbesserungen. Sie und ihre Babys werden dann in neu gestalteten Kreißsälen und in sanierten Räumlichkeiten der Gynäkologie und Geburtshilfe betreut.

Weiters nimmt das Land Geld in die Hand, um den Tiroler Krankenhäusern eine bessere Bezahlung der Ärzte zu ermöglichen. Angestrebt ist eine Angleichung aller Bezüge an ein einheitliches Gehaltssystem. (TT, co)