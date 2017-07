Von Helmut Mittermayr

Tannheimer Tal – Das Tannheimer Tal hat eine ausgeprägte Gästeschicht, die im Sommer das Bergwandern favorisiert. Da wird untertags in die alpine Bergwelt ausgeschwärmt – und der vielfältige Kontakt mit der Natur geschätzt. Zugleich sind die Almen weiterhin mit Vieh bestoßen. Gerade in letzter Zeit nicht nur ein idyllischer Anblick für Wanderer, sondern enormes Gefahrenpotenzial – wie tödliche Aufeinandertreffen in Tirol gezeigt haben. Die Tannheimer Bergbahnen wollen den Gästen die „Rindviecher“ nun in einer Plakatkampagne näherbringen.

Für Urheber Geschäftsführer Wolfgang Moosbrugger ist die Vorgangsweise klar: „Als Gastgeber wollen wir keine Verbote, aber Gebote, um gut zu informieren. Wir müssen den Gästen bewusstmachen, wo sie sich bewegen. Dass die Kühe Lebewesen sind, die zu uns gehören. Dass dies aber alles andere als ein Streichelzoo ist, in dem sie sich bewegen. Dass Achtsamkeit notwendig ist.“

Um einem Städter, der Kühe vielleicht nur aus der Milka-Werbung kennt, das Thema näherzubringen, wird ein Perspektivenwechsel vorgenommen. Auch eine Beziehung hergestellt – von Sommerfrischlerin zu Sommerfrischler. „Wer steht da auf der Weide? Das fragt sich vielleicht die Kuh, wenn sie uns Zweibeiner sieht. Sie kennt uns ja nicht persönlich“, ist da zu lesen. Die Wanderausstellung zeigt anhand der „Kuhfrisuren“, wie unterschiedlich Kühe sind.

„Dieses Wissen soll zur besseren Einschätzung von Kühen und damit zur Sicherheit beim Wandern beitragen“, erklärt Moosbrugger. Ein Kuh-Parcours mit neun Schautafeln befindet sich am Neunerköpfle in Tannheim, der zweite in Schattwald. Zwei „Kuhpfade“ sind zu erkunden und damit der eigene „I-Kuh“ erweiterbar – lacht Moosbrugger. Kühe würden dann zwar nicht mehr über Menschen wissen, aber den Respekt, mit dem man ihnen begegnet, würden sie sicher merken.

So erfährt der Wanderer, dass das Wahrnehmungsfeld einer Kuh aus drei Zonen besteht: außen neutral. Was sich hier tut, kümmert sie nicht. Etwas näher die Beobachtungszone: Das Tier behält uns im Blick. Noch dichter dran – die Bewegungszone. Sobald man diese betritt, reagiert die Kuh mit ihrem Körper. Sie steht zum Beispiel auf und geht ein paar Schritte. Wehe sie bewegt schon die Ohren – fühlt sie sich bedroht, kann sie angreifen, vor allem, um ihr Kalb zu beschützen.

Ihre Vorliebe für frisches, grünes Gras kann eine Kuh zu einem acht Kilometer langen Marsch verleiten. So weit können Kühe nämlich riechen.