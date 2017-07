Von Tamara Stocker

Campo Largo — Asaph und Ana Vitoria sind kerngesund. Die Zwillinge kamen acht Wochen zu früh auf die Welt — nachdem sie vier Monate im Bauch ihrer hirntoten Mama (21) herangewachsen waren. Die junge Frau aus Brasilien wurde 123 Tage künstlich am Leben erhalten, nachdem sie im vergangenen Oktober nach einem Schlaganfall durch Hirnblutung für hirntot erklärt worden war. Damals war sie in der 9. Woche schwanger. Die Ärzte hatten keine Hoffnung für die Zwillinge, die zu diesem Zeitpunkt noch Embryos waren. Keine drei Tage würden sie überleben.

„Die Ärzte sagten mir, dass sie die lebenserhaltenden Maschinen abschalten würden, sobald die Herzen der Kinder nicht mehr schlagen, damit ich meine Frau beerdigen kann", erinnert sich Muriel Padilha (24), Vater der Kinder und Mann von Frankielen da Silva Zampoli Padilha. Doch die Herzen der Zwillinge schlugen weiter. Tag für Tag. Auch Frankielens Organe waren intakt, so, als wäre sie immer noch am Leben.

At 9 weeks pregnant, Frankielen da Silva Zampoli Padilha tragically died of a stroke. Then, doctors noticed... https://t.co/mINy7hDSRJ

— LittleChurchMouse (@churchmouseuk) 12. Juli 2017

Viel Liebe vom Ärzteteam

Das Ärzteteam rund um Dr. Dalton Rivabem schöpfte neue Hoffnung und unternahm alles, um die Ungeborenen zu retten. Die Krankenschwestern schmückten die Intensivstation mit Bildern des Paares, die bereits eine kleine Tochter (2) haben. Sie sangen den Zwillingen etwas vor, sprachen ihnen zu, streichelten Frankielens Bauch.

Rivabem, der die Neurologie im Nosso Senhora do Rocio Spital leitet, holte sich Hilfe von einem portugiesischen Arzt, der bereits einen ähnlichen Fall behandelt hatte. Tatsächlich gab es weltweit schon mehrere Babys, die nach dem Hirntod der Mutter auf die Welt kamen. Aber in noch keinem Fall starteten die lebenserhaltenden Maßnahmen noch im Embryo-Stadium und dauerten so lange an, wie im Fall der jungen Brasilianerin.

Im Februar war es schließlich soweit. Die Zwillinge kamen im Alter von sieben Monaten per Not-Kaiserschnitt zur Welt. Ein Mädchen und ein Junge. Ana Vitoria und Asaph mussten drei Monate in einem Brustkasten liegen, bevor sie nach Hause durften. Heute sind die beiden genau so gesund wie andere Frühchen im selben Alter. Die lebenserhaltenden Geräte für ihre Mama wurden nach der Geburt abgeschalten.

„Ich werde nicht nach Hause kommen"



Im Interview mit der „Daily Mail" erinnert sich der 24-jährige Vater zurück an den Tag, der sein Leben veränderte. Er war gerade auf dem Weg zur Arbeit gewesen, als ihn seine Frau anrief und über schreckliche Kopfschmerzen klagte. Sie weinte vor Schmerz. Muriel holte die 21-Jährige ab und fuhr sie ins Krankenhaus. Noch im Auto schien die junge Frau zu ahnen, wo das Schicksal sie hinführen würde. Ihre letzten Worte an ihren Mann waren: „Ich möchte, dass du bereit bist, das zu akzeptieren, weil ich hier bleiben werden. Ich werde nicht nach Hause kommen." Dann fiel sie in Ohnmacht. Drei Tage später erklärten die Ärzte sie für hirntot.

Die Anteilnahme am Schicksal der Familie war groß, es gab viele Sach- und Geldspenden. Muriel, der als Landwirt arbeitet, möchte einen Teil des Geldes nutzen, um das Bauernhaus, in dem die Familie lebt, zu renovieren. Bei der Erziehung der drei Kinder greift ihm Frankielens Mama, Angela da Silva, unter die Arme. Sie ist stolz auf ihre Tochter: „Es war so schlimm, sie zu verlieren. Aber sie hat bis zum Schluss für ihre Familie gekämpft. Sie gab ihr Leben für das ihrer Kinder."